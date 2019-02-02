Tüm dünyayı kandırmış

24 yaşındaki Yeni Zelandalı şarkıcı Kelsy Karter, geçen hafta yanağına yaptırdığı dövme ile çektirdiği fotoğrafını "Anne bak, kendime ne yaptım" notuyla Instagram sayfasında paylaştı. Olayın bu kadar ilgi görmesinin nedeni ise Karter'ın yanağındaki dövmede, One Direction grubu ile ünlenen şarkıcı Harry Styles'ın yüzünün olmasıydı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.