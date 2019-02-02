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Tüm dünyayı kandırmış

Yanağına yaptırdığı dövme ile konuşulan genç şarkıcı meğer tüm dünyayı kandırmış.

INSTAGRAM, BACKGRID USA

Hürriyet Haber
02.02.2019 - 13:07 | Son Güncelleme:
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Tüm dünyayı kandırmışNext

24 yaşındaki Yeni Zelandalı şarkıcı Kelsy Karter, geçen hafta yanağına yaptırdığı dövme ile çektirdiği fotoğrafını "Anne bak, kendime ne yaptım" notuyla Instagram sayfasında paylaştı. Olayın bu kadar ilgi görmesinin nedeni ise Karter'ın yanağındaki dövmede, One Direction grubu ile ünlenen şarkıcı Harry Styles'ın yüzünün olmasıydı.

INSTAGRAM 

Etiketler: Kelsy Karter , harry styles , Dövme Sanatı

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