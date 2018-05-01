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Tüm dünya buradan "atlÄ±yor"

Sanki bir adÄ±m daha atsa uÃ§urumdan dÃ¼ÅŸeek gibi deÄŸil mi? Ama gerÃ§ek pek Ã¶yle deÄŸil!

HÃ¼rriyet Haber
01.05.2018 - 13:25 | Son GÃ¼ncelleme:
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TÃ¼m dÃ¼nya buradan atlÄ±yorNext

Â BurasÄ± dÃ¼nyana en Ã§ok fotoÄŸrafÄ± Ã§ekilip sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan yerlerden biri. Ä°lk bakÄ±ÅŸta son derece tehlikeli gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Sanki o anda objektife poz verenin son pozu olabileceÄŸi izlenimini bile veriyor. Ama gerÃ§ek hiÃ§ Ã¶yle deÄŸil.

FotoÄŸraflar: InstagramÂ Â

Etiketler: pedra do telegrafo , instagram , sosyal medya

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