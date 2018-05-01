Â BurasÄ± dÃ¼nyana en Ã§ok fotoÄŸrafÄ± Ã§ekilip sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan yerlerden biri. Ä°lk bakÄ±ÅŸta son derece tehlikeli gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Sanki o anda objektife poz verenin son pozu olabileceÄŸi izlenimini bile veriyor. Ama gerÃ§ek hiÃ§ Ã¶yle deÄŸil.
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