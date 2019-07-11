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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Tazminat tavanı değişti

Temmuz zammıyla birlikte işçilerin tazminatları ve memurların ücret tavan rakamları arttı. Bakan Berat Albayrak imzasıyla yayımlanan genelgeye göre SSK’lı çalışanların yıllık tazminatı 6 bin 379 liraya yükseldi.

AA
11.07.2019 - 08:51 | Son Güncelleme:
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Tüm çalışanları ilgilendiriyor Tazminat tavanı değiştiNext

Temmuzla birlikte emeklilerin ve memurların maaş zamlarına enflasyon farkı da eklendi. Temmuzdaki maaş artışları birçok hesaplamaları da değiştirdi. Bunlardan biri de çalışanların alacağı yıllık kıdem tazminatı miktarları oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak imzasıyla yayımlanan genelgeye göre çalışanların yıllık kıdem tazminatı tavanları yükseltildi.

Etiketler: kıdem tazminatı , işçi , SGK , prim , haberler

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