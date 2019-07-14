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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Paranızı alabilirsiniz...

Çalışan iş akdinin fesih tarihine kadar istediği zaman iznini kullanabilir. Yani çalışanların kullanmadıkları izinleri zamanaşımına uğramıyor. Kullanılmayan izinlerin parası ödenmek zorunda. İzin hakkının yanması ise söz konusu değil...

Hürriyet Haber
14.07.2019 - 09:20 | Son Güncelleme:
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Tüm çalışanları ilgilendiriyor Paranızı alabilirsiniz...Next

Bazı kişiler izinlerine çıktı, bazıları ise izin hazırlığı yapıyor. Son düzenlemeler, kaç gün izin kullanabileceğini ya da istediği zaman izine çıkıp çıkamayacağını bilemeyenlerin elini rahatlattı.

Etiketler: yıllık izin , ücret , haberler
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