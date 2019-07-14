Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Paranızı alabilirsiniz...
Çalışan iş akdinin fesih tarihine kadar istediği zaman iznini kullanabilir. Yani çalışanların kullanmadıkları izinleri zamanaşımına uğramıyor. Kullanılmayan izinlerin parası ödenmek zorunda. İzin hakkının yanması ise söz konusu değil...
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