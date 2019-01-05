Tulumlu gece gezmesi

Adını Instagram'da duyurduktan sonra modellik kariyerine başlayan Demi Rose, önceki akşam Londra'da objektiflere takıldı.
Arkadaşlarıyla bir yeni yıl kutlama yemeğine katılan Rose; giydiği yılan derisi desenli tulumuyla ve ona uygun çizmeleriyle dikkat çekti. Genç modelin, her zamankinden daha az makyaj yapmış olduğu da gözden kaçmadı.
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