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Tulumlu gece gezmesi

Genç model, yılan derisi desenli tulumuyla dikkat çekti.

Hürriyet Haber
05.01.2019 - 09:27 | Son Güncelleme:
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Tulumlu gece gezmesiNext

Adını Instagram'da duyurduktan sonra modellik kariyerine başlayan Demi Rose, önceki akşam Londra'da objektiflere takıldı.

Arkadaşlarıyla bir yeni yıl kutlama yemeğine katılan Rose; giydiği yılan derisi desenli tulumuyla ve ona uygun çizmeleriyle dikkat çekti. Genç modelin, her zamankinden daha az makyaj yapmış olduğu da gözden kaçmadı.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK

Etiketler: demi rose , tulum , londra

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