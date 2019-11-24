Tülin Şahin'den kızı Siena’ya 50 bin liralık oda

İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı önünde seyrettiği esnada uyuyakalan Suriye uyruklu sürücü, otomobiliyle sarayın önündeki duvarda asılı kaldı.
Başta Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. Google doodle ile hatırlatılan 2019 Öğretmenler Günü, 24 Kasım’ın ana gündem konularından biri. Evrensel bir gün olan Öğretmenler Günü mesajlar, tebrik kartları, şiirler ve hediyelerle kutlanıyor. İşte, Öğretmenler Günü mesajları ve şiirlerinden derlemeler