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Tülin Şahin: Kızımdan dayak yedim

Kızına 8 aylık hamile olan manken Tülin Şahin ‘Doğuma 3-4 hafta kaldı, çok heyecanlıyım. Hamileliğin ilk aylarında. Sanki karnımın içinde Rocky maç yapıyormuş gibiydi. Kızımdan dayak yedim. Gece karnımda sürekli tekmeliyor, beni yoruyordu. Valla ilk 3 ay burnumdan geldi’ dedi.

Hürriyet Haber
16.10.2019 - 08:45 | Son Güncelleme:
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Tülin Şahin: Kızımdan dayak yedimNext

Kızına 8 aylık hamile olan manken Tülin Şahin ‘Doğuma 3-4 hafta kaldı, çok heyecanlıyım. Hamileliğin ilk aylarında. Sanki karnımın içinde Rocky maç yapıyormuş gibiydi. Kızımdan dayak yedim. Gece karnımda sürekli tekmeliyor, beni yoruyordu. Valla ilk 3 ay burnumdan geldi’ dedi.

Etiketler: Tülin Şahin anne oluyor , tülin şahin fotoğrafları
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