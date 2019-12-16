Tülin Şahin kasım ayında anne olmuştu... Siz hangisini seçerdiniz?

Şahin, kızıyla birlikte yer aldığı karesine şu notu düştü:



Anne... Soruyorlar '39 mu, 40 mısın?' Kimlik 13.12.1979 hayata yeniden merhaba demem 1980. Ben sadece Siena kadar yani 40 günlük bebek iken annem ve babam ile bir trafik kazası geçiriyoruz ve ben yaşam mücadelesi veriyorum.