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    Haberler >Teknoloji>Tuhaf ama bunların hepsi gerçek!

    Tuhaf ama bunların hepsi gerçek!

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    Hürriyet Haber
    24.02.2018 - 05:11 | Son Güncelleme:
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    Tuhaf ama bunların hepsi gerçekNext

    Bir canlı düşünün ki yıllarca uyuyabiliyor, besine ihtiyaç duymuyor! Bir uçak düşünün ki yıllar önce havalandı, daha onun hızına yetişebilen yok! İşte bilim ve teknoloji dünyasından kimsenin bilmediği şaşırtan olaylar...

    Etiketler: bilim , teknoloji , uzay

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