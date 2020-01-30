Tuğçe Özbudak'tan samimi açıklamalar: Dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor

‘Eski halin ne kadar güzeldi, neden yaptın’ yorumları çok fazla geliyor. Bazı hesaplar var magazin sayfalarına hakkımda çok kötü yorumlar yapmış, ‘bu ne hal’ tarzı şeyler yazmış. Ben de merak edip ‘bu kim, benden ne istiyor’ diye mesaj atmayı düşündüm. O kişiye tam mesaj atacağım bir bakıyorum mesaj kutumda o kişiden daha önce bana mesaj gelmiş.