Tuğba Özay sosyal medyanın diline düştü! 'Büyük ikramiye 80 milyonmuş...'
Canlı yayında öyle anlar yaşanıyor ki, izleyenlerin kanı donuyor!
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Show TV ekranların yayınlanan güzellik programında jüri koltuğunda oturan Tuğba Özay, ekranda beyin yakan bir matematik hesabına imza attı.
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Yılbaşı büyük ikramiyesinin adil dağıtılması gerektiğini söyleyen Özay, “Büyük ikramiye 80 milyon liraymış. Ülkemizin nüfusu da 80 milyon. Ben olsam herkese birer milyon dağıtırdım. Ülke biraz şahlanırdı en azından.” dedi.
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Yarışmanın jürileri Özay'ı 'kişi başı 1 lira düşüyor' sözleriyle uyarınca Özay 'herkese 1 lira dağıtırdım o zaman' sözleriyle yaptığı hatanın farkına vardı. Programda Herkes kahkahaya boğulurken, Özay, sosyal medyanın diline düştü.
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İşte yerli ve yabancı ünlülerin televizyon izleyicilerini şoke ettikleri canlı yayın skandalları...
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UÇUYORUM DEDİ HAVALANAMADI
Ünlü sunucu Esra Ceyhan’ın programı geçtiğimiz sezonlarda oldukça ilginç anlara ev sahipliği yaptı. Programa katılan ve 6 yaşından bu yana geleceği gördüğünü iddia eden Sadri Yıldız, bir anda bağırarak yerinden fırladı ve stüdyoda yuvarlanmaya başladı. Olayın ardından Ceyhan soğuk kanlılığını korurken, Yıldız, stüdyodan dışarıya çıkartıldı.
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'OĞLUNA DA...'
Sunuculuğunu Mehmet Ali Erbil'in yaptığı Çarkıfelek programı da televizyonda yaşanan canlı yayın skandallarından nasibini aldı. İzleyenleri şoke eden olay Erbil'in kendisinden araba isteyen yarışmacıya küfretmesiydi. Erbil olayı şöyle anlattı: "O dönemde yalvarmalar had safhadaydı. Bir kadın telefonla bağlanmış, arabayı istiyor. 'Ne olur Mehmet Ali Bey, oğlum da yeni ehliyet aldı' diyor. Yalvardıkça yalvarıyor, kadın yarışmaya devam ederken ben kulise üstümü değiştirmeye gittim o sırada Oğluna da... diye küfrettim. Sesimi televizyondan duydum. Şok oldum 'anaaa' dedim... Onu da duydum! Artık yapacak bir şey kalmamıştı...'
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KAFASINDA BARDAK KIRDI
"Benimle Evlenir misin?" programıyla adını duyuran Caner, katıldığı televizyon programına Tülin'in telefonla bağlanması üzerine cinnet getirdi. Bir anda kendisini kaybeden Caner, masada duran su bardağını kafasına vurarak parçaladı.
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SEVDA'DAN HANDE'YE TOKAT
Cem Davran ile Hande Ataizi'nin sunduğu ‘İki Kere Kiki' adlı eğlence programına Arto ile Sevda Demirel konuk oldu. Programda, Arto'nun da kışkırtmasıyla hararetli anlar yaşandı ve Ataizi ile Demirel arasında söz düellosu başladı. Ataizi, ‘‘Hiç olmazsa beni senin gibi polis basmadı'' deyince, Demirel de, ‘‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun, ben senin gibi camlara çıkıp donumu çıkarmadım. Ayrıca beni İstanbul Emniyet Müdürü akladı'' diyerek Hande Ataizi'ne tokat attı.
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İBO ŞOV'DA SKANDAL
Uzun yıllardır ekranlara gelen İbo Şov çok konuşulan bir skandala sahne oldu. Programda kavga konuk sanatçı Yıldız Tilbe’nin “Kandıramazsın Beni” adlı şarkısını söylerken Tatlıses’in şarkıyı yarıda kesmek istemesiyle başladı.
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Tilbe, Tatlıses'in tüm engelleme çalışmalarına rağmen şarkısını tamamladı. Araya giren reklamların ardından Tatlıses, konuğu Yıldız Tilbe’nin kendisine saygısızlık yaptığını söyledi. Hararetli tartışmalardan sonra Tilbe programı terk etti ve İbo Şov ekranlardan kaldırıldı.
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SERAY SEVER'E TACİZ
"Seray Sever ve Erkekler" adlı programın çekimlerinde ünlü tiyatrocu Ali Poyrazoğlu, Seray Sever'e ilginç bir sürpriz yaptı.
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Sohbet sırasında Sever'in, "Beni hiç kimse ellemedi" sözleri üzerine ayağa kalkan Poyrazoğlu, "İnsan yaşamadığı şeyleri yaşamalı" diyerek Sever'i hiç beklemediği bir anda taciz etti.
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'BEN SAKSI DEĞİLİM'
Şarkı Söylemek Lazım isimli yarışma programında jüri üyeliği yapan Erol Büyükburç, program sunucusu Behzat Uygur'un kendisine söz hakkı vermemesi üzerine sinirlendi. Usta sanatçı, " Ben burada saksı değilim, bana da söz hakkı vereceksin, ben Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sanatçısıyım, en çok bana söz hakkı vereceksin" diyerek tepkisini dile getirdi. Behzat Uygur ise olay karşısında 'Siz benim büyüğümsünüz, susuyorum' demekle yetindi.
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BANU ALKAN'A TOKAT
Sabah programına konuk olan Banu Alkan ve uzatmalı sevgilisi Murat Taşdemir arasında yaşanan olay TV dünyasının unutulmaz anları arasında yerini aldı. Taşdemir, kendisine yastıkla vuran Banu Alkan'a tokat attı. Bir anda soğuk rüzgarlar esen programda olay, sunucunun araya girmesiyle son buldu.
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ATA'DAN BÜYÜK GAF
Beyaz Show'a konuk olan şovmen Ata Demirer, canlı yayına telefonla bağlanan bir genç kızın "Kız arkadaşınız var mı" sorusunu yanıtlarken gaf yaptı. Genç kız, Demirer'e "Eğer yoksa" deyince, şovmen hemen atılıp "Verecen mi?" dedi ve stüdyoda buz gibi bir hava esti. Demirer, hatasını anladığında ise iş işten geçmişti.
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CANLI YAYINDA KAVGA
'Mesut Yar'la Tuhaf Şeyler' isimli programa konuk olan Rapçi Fuat ile 'Boys Anılar' üyeleri arasında canlı yayında kavga çıktı. Rapçi Fuat şarkı söylerken sahneye atlayan Boys Anılar grubunun solisti, Fuat'a yumruk attı ve bir anda sahne karıştı ve canlı yayın kesildi. Verilen aranın ardından Boys Anılar grubu stüdyo dışına çıkartıldı.
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TARKAN'IN ÇİŞ POLEMİĞİ
Tarkan, Şöhretin ilk yıllarında bir canlı yayın sırasında kendisiyle röportaj yapmak isteyen Savaş Ay’ın yanından ‘Çişim geldi’ diyerek uzaklaşmıştı. Sonradan bu söz yüzünden Tarkan’ın başı çok ağrıdı, hatta müzik hayatına nokta koyup Almanya’ya yerleşeceğini açıkladı.
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OSCAR TÖRENİNDE ÖPÜCÜK ŞOKU
Angelina Jolie, oyunculuğu ve Birleşmiş Milletler bünyesindeki yararlı çalışmaları bir yana, skandallarıyla da tanınan bir yıldız... “Girl, Interrupted” adlı filmdeki oyunuyla “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” dalında Oscar kazanan yıldız, ödülünü almaya erkek kardeşi James ile birlikte çıktı. Teşekkür konuşmasını yapan Jolie ile kardeşi, milyonların gözü önünde dudak dudağa öpüştü. Jolie, bunların üzerine bir de “Görüyorsunuz kardeşimle aşk yaşıyorum” diyerek tuz biber ekti.
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"VÜCUDUMU BEĞENDİNİZ Mİ?"
Anna Nicole Smith, Amerikan Müzik Ödülleri Töreni’nde: Şöhret oluşunu bile 89 yaşındaki milyarder eşiyle evliliğine borçlu olan Smith, Kanye West’i takdim etmek amacıyla çıktığı sahnede skandala yol açtı. Aşırı alkollü Smith, kollarını havaya kaldırarak podyuma çıktı.
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Zayıfladığını göstermek için öne doğru eğilen ve bu sırada göğüsleri görünen Smith, “Vücudumu beğendiniz mi?” diye sorduğu seyircilerden herhangi bir yanıt alamadı, çünkü salondakilerin de ekran başındaki milyonlar gibi şaşkınlıktan dili tutulmuştu.
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EMINEM'İN BAŞINA MELEK DÜŞTÜ
Görkemli bir törenle dağıtılan MTV Sinema Ödülleri gecesine yarattığı Borat karakteri ile dünya çapında ünlenen Sacha Baron Cohen damgasını vurdu.
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Cohen salona kalçasını açıkta bırakan tüylü bir kostümle tavandan asılarak indi ve rapçi Eminem'in üstüne düştü.
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BABA'YA YAKIŞMADI
Temmuz 2004’te hayatını kaybeden sinema efsanesi Marlon Brando da bir başka öpücük skandalına karıştı. Larry King’in canlı olarak yayınlanan şovunda otobiyografisini tanıtmak için ekrana çıkan Brando, birden King’i dudaklarından öperek canlı yayın tarihinin en rahatsız edici olaylarından birine imza attı.