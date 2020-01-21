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Haber Giriş: 21 Ocak 2020 - 11:27, /

Tuba Ünsal sosyal medyada tacize uğradı

Sosyal medyada tacize uğrayan Tuba Ünsal, hayatında ilk kez siber zorbalığa uğradığını belirtip isyan etti.

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Sosyal medyada tacize uğrayan ünlülerin arasına Tuba Ünsal da eklendi. Oyuncu, hayatında ilk kez siber zorbalığa uğradığını belirtip isyan etti. “Doktor olduğunu iddia eden hasta ruhlu bir kadın tarafından hakarete ve tacize uğruyorum. İnsanların hayatını karartan şahsı şikayet edeceğim” dedi.

2ÇOK PARAMIZ OLMADI

ÇOK PARAMIZ OLMADI

Tuba Ünsal Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları da yanıtladı. “İnsan içindeki potansiyeli mecburiyetler sayesinde fark etmiyor mu?” sorusunu “Kesinlikle öyle. Ailem bana her imkanı sunabilseydi, konfor alanımdan çıkıp bu kadar başarılı olamazdım. Bizim hiçbir zaman çok paramız olmadı, her şey için hep çalışmak zorundaydım” diye yanıtladı.

3BİR SÜREDİR ÖFKELİYİM

BİR SÜREDİR ÖFKELİYİM

Tuba Ünsal, “Canınızı en çok ne sıkar?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Haksızlık, iftira ve yalan dolan beni delirtir. Bir süredir çok öfkeli olduğumu fark ettim. Kaynağını buldum. Çocukluktan taşıdığım o enerjiyi değiştirmek için uğraşıyorum.”

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