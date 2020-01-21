Tuba Ünsal sosyal medyada tacize uğradı

ÇOK PARAMIZ OLMADI Tuba Ünsal Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları da yanıtladı. “İnsan içindeki potansiyeli mecburiyetler sayesinde fark etmiyor mu?” sorusunu “Kesinlikle öyle. Ailem bana her imkanı sunabilseydi, konfor alanımdan çıkıp bu kadar başarılı olamazdım. Bizim hiçbir zaman çok paramız olmadı, her şey için hep çalışmak zorundaydım” diye yanıtladı.