Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas boşanıyor mu?

Tuba Ünsal’ın prodüktör ve oyuncu olarak adını yazdırdığı “Kürk Mantolu Madonna”, Berlin Türk Tiyatro Festivali’ne katılacak. Bu gelişmeyle ilgili önceki gün Taksim Grand Pera’da bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Ünsal, Mirgün Cabas’la boşanmanın eşiğine geldikleri iddiası hakkında ilk kez konuştu.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.