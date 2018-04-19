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Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas boşanıyor mu?

Tuba Ünsal, Mirgün Cabas’la evliliğinde ciddi bir kriz olduğu iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu, sorun yaşadıklarını doğruladı.

Deniz BOY
19.04.2018 - 16:30 | Son Güncelleme:
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Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas boşanıyor muNext

Sessizliğini bozdu

Tuba Ünsal’ın prodüktör ve oyuncu olarak adını yazdırdığı “Kürk Mantolu Madonna”, Berlin Türk Tiyatro Festivali’ne katılacak. Bu gelişmeyle ilgili önceki gün Taksim Grand Pera’da bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Ünsal, Mirgün Cabas’la boşanmanın eşiğine geldikleri iddiası hakkında ilk kez konuştu.

Etiketler: gazete haberi

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