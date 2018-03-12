Tuba Büyüküstün'ün ikizi Noora Al Ogaili sosyal medyayı karıştırdı

Ortadoğu’da büyük hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküstün’e ikiz kardeş geldi. Suudi Arabistanlı yazar Noora Al Ogaili, güzel oyuncuya benzerliğiyle bir anda şöhret oldu. Şansı dönen Noora’ya, reklam ve film teklifleri yağıyor...
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