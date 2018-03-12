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    Haberler >Dünya>Tuba Büyüküstün'ün ikizi Noora Al Ogaili sosyal medyayı karıştırdı

    Tuba Büyüküstün'ün ikizi Noora Al Ogaili sosyal medyayı karıştırdı

    Suudi Arabistanlı yazar Noora Al Ogaili, Tuba Büyüküstün'e benzerliğiyle bir anda şöhret oldu.

    Hürriyet Haber
    12.03.2018 - 07:50 | Son Güncelleme:
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    Tuba Büyüküstünün ikizi Noora Al Ogaili sosyal medyayı karıştırdıNext

    Ortadoğu’da büyük hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküstün’e ikiz kardeş geldi. Suudi Arabistanlı yazar Noora Al Ogaili, güzel oyuncuya benzerliğiyle bir anda şöhret oldu. Şansı dönen Noora’ya, reklam ve film teklifleri yağıyor...

    Etiketler: Tuba Büyüksütün , Suudi Arabistan , viral

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