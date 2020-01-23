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Fotoğraflar: Behlül AYDIN
Haber Giriş: 23 Ocak 2020 - 09:08, /

Tuba Büyüküstün'ün gecesi kötü bitti

İstanbul’da ünlülerin kabusu olan sokak satıcılarından Tuba Büyüküstün de nasibini aldı. Oyuncu, önceki akşam, Asmalımescit’te aracına binmeye çalışan satıcılar yüzünden büyük korku yaşadı..

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İstanbul gecelerinde terör estiren sokak satıcılarının hedefinde önceki akşam Tuba Büyüküstün vardı. Güzel oyuncu, Pera Müzesi'ndeki gala çıkışında aracına binerken sokak satıcılarının tacizine uğradı.

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İki sokak satıcısı, para istedikleri oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine ikili, araca binmeye çalıştı.Kısa süreli korku atlatan Tuba Büyüküstün'ün imdadına korumaları yetişti.

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Takvim'de yer alan habere göre; ünlü oyuncunun korumaları, araca binmeye çalışan sokak satıcılarını uzaklaştırdı...

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Eğlenceli başlayan gecesi yaşadığı korku dolu anlarla biten güzel oyuncu, olay sonrası şoförüne "Gaza bas" talimatı vererek gözden kayboldu..

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