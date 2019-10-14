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    TSK, Münbiç sınırına takviye güç gönderiyor

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda Tel Abyad ve Resulayn’da kontrolün sağlanmasının ardından, bordo bereliler ve komandolar Münbiç’e takviye güç olarak ilerlemeye başladı. Gece saatlerinden itibaren hazırlıklara başlayan TSK birlikleri, Cerablus’un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri de TSK birliklerinin bu sabah itibariyle Münbiç'e doğru intikaline katıldı, gelişmeleri anbean takip etti.

    Hasan DÖNMEZ- Uğur CAN / DHA
    14.10.2019 - 12:20 | Son Güncelleme:
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    TSK, Münbiç sınırına takviye güç gönderiyorNext

    Etiketler: haberler , son dakika haberler

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