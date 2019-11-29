Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Trump'tan sürpriz ziyaret! Binlerce kilometre yol katetti ve...
ABD Başkanı Donald Trump, binlerce kilometre yol katetti ve sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
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ABD Başkanı Donald Trump, "Şükran Günü" dolayısıyla Afganistan'daki ABD askerlerine sürpriz bir ziyarette bulundu.
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Beyaz Saray muhabirlerinden edinilen bilgiye göre, Trump, bugün Afganistan'daki en büyük hava üssü olan Bagram Hava Üssü'ne indi.
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ABD'de kutlanan "Şükran Günü" vesilesiyle Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyarette bulunan Donald Trump, askerlere hindi ikram etti.
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ABD Başkanı Trump, ziyareti sırasında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.
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Seyahat esnasında Trump'ın yanında bulunan Beyaz Saray Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino, burada çekilen görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.
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Öte yandan, ziyaretin yaklaşık 2,5 saat süreceği öğrenildi.
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Trump'a ziyaretinde Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Mick Mulvaney, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Senatör John Barrasso, Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham ve Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin eşlik ettiği, eşi Melania Trump'ın ise ziyarete katılmadığı belirtildi.
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Grisham, uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burası tehlikeli bir bölge ama Trump, buradaki askerlere destek vermek istedi. Bay ve Bayan Trump, ailesinden çok uzakta tatil geçiren insanlar olduğunu biliyor ve bunun hoş bir sürpriz olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.
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Seyahat bilgisinin, Donald Trump'ın güvenle ziyaretini tamamlayana kadar ambargolu olduğu bu nedenle de şu ana kadar bir bilginin sızdırılmadığının altı çizildi.