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    Trump’ın ortağından Türkiye'de 5 milyon dolarlık Hint düğünü 

    Hindistan’ın en ünlü işadamlarından biri olan ünlü gayrimenkul şirketi M3M Group'un Başkanı ve Jr. Trump’ın ortağı Basant Bansal oğlunun düğünü için Muğla’nın Bodrum ilçesini tercih etti. 4 gün 4 gece sürecek olan düğün için Bodrum’a gelen Bansal’ın 5 milyon dolar harcadığı ve yakınlarının konaklaması için 2 Deluxe otel kapattığı öğrenildi. Düğüne katılacak olan 400 davetli Bodrum'a 3 uçak ve 15 özel jetle geldi.

    MUĞLA (İHA)
    09.05.2018 - 20:59 | Son Güncelleme:
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    Trump’ın ortağından Türkiyede 5 milyon dolarlık Hint düğünüNext

    Hindistan’ın önemli iş adamlarından gayrimenkul şirketi M3M Group'un başkanı ve Jr. Trump’un ortağı Basant Bansal‘ın oğlu Pıyush Bansal Bodrum’da dünya evine girecek. İş adamının ailesi ve yakınları Bodrum Havaalanına 3 uçak ve 15’e yakın özel jetle geldi.

    Etiketler: gündem

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