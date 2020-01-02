Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters
Haber Giriş: 02 Ocak 2020 - 13:57,/
Trump tehdit etmişti! ABD askerleri konuşlanıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı tehditleri sonrasında ABD'den ilk birlik gidiyor...
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ABD Başkanı Donald Trump, Bağdat Büyükelçiliği'nde yaşanan olaylardan dolayı İran'ı tehdit etmişti.
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Trump, ABD'ye ait tesislerde meydana gelebilecek can kaybı ya da hasardan İran'ın sorumlu tutulacağını belirtmişti.
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ABD Başkanı İran'a tehditker savurarak "Çok büyük bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir. Mutlu Yıllar" ifadelerini kullanmıştı.
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise, Bağdat’taki ABD büyükelçiliğine saldırıyla ilgili İran’ı tehdit eden Trump’a, “İran, savaş peşinde değil, ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz” cevabını vermişti.
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Bunun hemen ardından ABD, Orta Doğu'ya asker sevkine başladı.
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Askerler hazırlanırken brifingler aldı.
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Hızlı verilen tepkinin ardından yüzlerce ABD Ordusu paraşütçüsünün ilk dalgası, İranlı milisler tarafından Bağdat'taki ABD büyükelçiliğine yapılan saldırıya yanıt olarak hızlıca Kuveyt'e konuşlandırılacak.
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82. Hava İndirme Tümeni'nden 750 paraşütçü yeni yılın ilk gününde Kaliforniya'daki Fort Bragg askeri üssünden Kuveyt'e gitmek için ayrıldı.
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Binlerce asker daha hızlı konuşlanma alarmı aldı.
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Acil Müdahale Gücü'nden piyade taburu olan paraşütçüler ABD'nin varlığını artıracak.
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ABD'nin bu tepkisi 6.000 İran yanlısı milis grubu Şii Haşdi Şabi'nin Bağdat'taki ABD büyükelçiliğine yaptığı baskına karşılık geliyor.
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İran destekli Şii milisler Amerikan güvenlik güçleri ile iki gün süren çatışmaların ardından çarşamba günü Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nden çekildiler.
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Ancak ABD-İran tansiyonu daha da yükseliyor ve bu daha fazla şiddete yol açabilir.
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Son üç aydır kötü ekonomik şartlar ve yolsuzluktan ötürü hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Irak’ta ABD’nin İran yanlısı Şii Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) örgütünün kamplarını bombalamasıyla başlayan gerilim devam ediyor.