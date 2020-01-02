Trump tehdit etmişti! ABD askerleri konuşlanıyor

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise, Bağdat’taki ABD büyükelçiliğine saldırıyla ilgili İran’ı tehdit eden Trump’a, “İran, savaş peşinde değil, ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz” cevabını vermişti.