Haberler >Dünya>Trump, porno yıldızına para ödendiğini resmen kabul etti
Trump, porno yıldızına para ödendiğini resmen kabul etti
ABD Başkanı Donald Trump, avukatı Michael Cohen'in porno yıldızı Stormy Daniels'a Trump ile yaşadığını iddia ettiği ilişki konusunda sessiz kalması için yapılan anlaşma çerçevesinde ödediği parayı verdiğini resmen kabul etti.
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