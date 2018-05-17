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    Trump, porno yıldızına para ödendiğini resmen kabul etti

    ABD Başkanı Donald Trump, avukatı Michael Cohen'in porno yıldızı Stormy Daniels'a Trump ile yaşadığını iddia ettiği ilişki konusunda sessiz kalması için yapılan anlaşma çerçevesinde ödediği parayı verdiğini resmen kabul etti.

    Hürriyet Haber
    17.05.2018 - 08:03 | Son Güncelleme:
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    Trump, porno yıldızına para ödendiğini resmen kabul ettiNext

    Hükümet Etik Bürosu, Trump'ın daha önce yaptığı mali bildirimde ifşa etmiş olması gerektiğini söyledi.

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