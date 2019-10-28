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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
28 Ekim 2019 - 17:24,

Traktör sevdalısı çıktılar

İngiliz kraliyet ailesinin iki küçük üyesi Prens George ve Prenses Charlotte traktör sevdalısı çıktı.

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Dedesi Prens Charles ve babası Prens William'ın ardından tahta çıkmak için üçüncü sırada bulunan Prens George ile kız kardeşi Prenses Charlotte traktörlere meraklıymış.

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İki kardeşin babası Prens William, bir belgeselde çocuklarının bu ilginç merakından söz etti. Prens bu ilginç ayrıntıyı Duchy of Cornwall adlı iki bölümlük belgesel için kamera karşısına geçtiğinde açıkladı.

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Çekimler için çiftçilerle buluşan Prens William, "Buraya oğlum George'u da getirmeliydim" diye konuştu. Çocuklarının açık hava vakit geçirmesi için her fırsattan faydalandıklarını belirten Prens William "Çocuklarım traktörlerin üstünde oynuyor, bunu çok seviyorlar" dedi. Prens, özellikle de George'un çiftçiliğe ilgi duyduğunu söyledi.

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DHA /
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Traktör sevdalısı çıktılar

İngiliz kraliyet ailesinin iki küçük üyesi Prens George ve Prenses Charlotte traktör sevdalısı çıktı.

DEPO PHOTOS

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