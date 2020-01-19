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Otomobil
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 19 Ocak 2020 - 00:04, /

Trafikte dikkat! İşte markalara göre sürücülerin sinirlenme oranı

Trafik sıkışıklığı, yavaş gitme, kurallara uymama... Bunlara sinirlenen sürücülerin araçlarına ilişkin araştırma yapıldı. İşte çarpıcı sonuçlar...

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1

Yapılan bir araştırmaya göre araç sürücülerinin yüzde 74’ü ayda en az bir kez sinirlendiğini ifade etti.

2

Fransa’daki araştırma sonucunda sürücülerin sinirlenmesinin nedenleri olarak trafik sıkışıklığı, trafik kurallarına uyulmaması, sürücü acemilikleri, sürücülerin hız sınırlarına uymamaları ve yavaş araba kullananlar ön plana çıktı.

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İşte araç markasına göre trafikte sinirlenme oranı

4

Audi: % 35

5

Kia: % 35

6

BMW: % 31

7

Mercedes-Benz: % 31

8

Chevrolet: % 27

9

Hyundai: % 27

10

Citroen: % 24

11

Alfa Romeo: % 24

12

Seat: % 23

13

Fiat: % 19

14

Volkswagen: % 19

15

Renault: % 19

16

Ford: % 18

17

Peugeot: % 18

18

Nissan: % 11

19

Toyota: % 11

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