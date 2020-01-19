Trafikte dikkat! İşte markalara göre sürücülerin sinirlenme oranı
Trafik sıkışıklığı, yavaş gitme, kurallara uymama... Bunlara sinirlenen sürücülerin araçlarına ilişkin araştırma yapıldı. İşte çarpıcı sonuçlar...
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Yapılan bir araştırmaya göre araç sürücülerinin yüzde 74’ü ayda en az bir kez sinirlendiğini ifade etti.
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Fransa’daki araştırma sonucunda sürücülerin sinirlenmesinin nedenleri olarak trafik sıkışıklığı, trafik kurallarına uyulmaması, sürücü acemilikleri, sürücülerin hız sınırlarına uymamaları ve yavaş araba kullananlar ön plana çıktı.
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İşte araç markasına göre trafikte sinirlenme oranı