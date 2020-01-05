Trafik en çok onlara yarıyor! Kazandıkları paraya inanamayacaksınız
İSTANBUL’da trafiğin yoğun olduğu saatlerde su, simit, kağıt helva hatta şarj kablosu satan seyyar satıcılar günlük 100-150 lira kazanıyor. Özellikle mesai çıkışlarında satış yapan seyyar satıcılar hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye atıyor. Kabahatler kanununa göre kendilerine 154 lira ceza kesilse de otoyollarda satışlara devam ediyorlar.
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Yaklaşık 15 milyon insanın yaşadığı İstanbul’da yaşanan trafik sorunu seyyar satıcılara ekmek kapısı oldu.
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Otoyolda canlarını ve trafiği tehlikeye atarak su, simit, kağıt helva, çikolata hatta şarj kablosu satan seyyar satıcıların günlük kazançları ise 100-150 lira arasında değişiyor.