Ekonomi Elif YAVUZ-Ali AKSOYER-İbrahim MAŞE /İSTANBUL,(DHA) Haber Giriş: 05 Ocak 2020 - 10:01 , / 05 Ocak 2020 - 10:17

Trafik en çok onlara yarıyor! Kazandıkları paraya inanamayacaksınız

İSTANBUL’da trafiğin yoğun olduğu saatlerde su, simit, kağıt helva hatta şarj kablosu satan seyyar satıcılar günlük 100-150 lira kazanıyor. Özellikle mesai çıkışlarında satış yapan seyyar satıcılar hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye atıyor. Kabahatler kanununa göre kendilerine 154 lira ceza kesilse de otoyollarda satışlara devam ediyorlar.