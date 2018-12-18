Trabzonlu vatandaş kış bahçesi yaptı ama... Görenler inanamıyor!

Uzun yıllar İstanbul'da çalışan ve daha sonra iki kızı ve eşiyle birlikte memleketi Trabzon'a yerleşen 40 yaşındaki Fatih Turan, Esiroğlu mahallesindeki evlerinin önüne tahtadan bir kış bahçesi yapmayı planladı.
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