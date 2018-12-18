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    Haberler >Gündem>Trabzonlu vatandaş kış bahçesi yaptı ama... Görenler inanamıyor!

    Trabzonlu vatandaş kış bahçesi yaptı ama... Görenler inanamıyor!

    Trabzon'un Maçka ilçesi Esiroğlu mahallesinde bir şahsın evlerinin önündeki fındık bahçesine demir iskele üzerine vinçle yerleştirdiği 1985 model minibüsü görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

    İHA
    18.12.2018 - 10:44 | Son Güncelleme:
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    Trabzonlu vatandaş kış bahçesi yaptı ama... Görenler inanamıyorNext

    Uzun yıllar İstanbul'da çalışan ve daha sonra iki kızı ve eşiyle birlikte memleketi Trabzon'a yerleşen 40 yaşındaki Fatih Turan, Esiroğlu mahallesindeki evlerinin önüne tahtadan bir kış bahçesi yapmayı planladı.

    Etiketler: kış bahçesi , Minibüs

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