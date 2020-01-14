Trabzon'da ilginç görüntüler! 'Kalandar’ı böyle kutladılar

Etkinliğe katılan İrem Can, her yerde bir horonun ve eğlence havasının olduğunu belirterek, "Güzel bir etkinlik. Köylülerin eskiden olan adetlerini günümüze yansıtmaları çok güzel. Her yerde bir horon, eğlence havası var. Köylülerin toplanması ve başka yerlerden de gelenlerin olması çok güzel. Eskiyi hatırlatıyorlar, onun için güzel bir etkinlik" dedi.