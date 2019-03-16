"Tosun" yeniden yollara düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) şirketi İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (İETT) Şişli garajındaki atölyesinde, 1968'de üretilen Türkiye'nin ilk yerli troleybüsü "Tosun", çevresel farkındalık oluşturması amacıyla yakında yeniden yollarda olacak.
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