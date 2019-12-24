Torununu kaybeden Rahmi Özkan programdan ayrıldı mı? Müge Anlı’dan Rahmi Özkan açıklaması
Müge Anlı’nın son bölümünü kaçıran izleyiciler programın avukatı ve yorumcusu Rahmi Özkan’ın durumunu merak ediyor. Yıllardır Müge Anlı programıyla tanınan Rahmi Özkan’ın programda görülmemesi soru işaretlerine neden oldu. ‘Rahmi Özkan Müge Anlı’dan ayrıldı mı, neden yok?’ sorusuna yanıt veren Müge Anlı, acı haberi duyurdu.
Müge Anlı’nın avukatı olarak tanınan ancak daha önce de farklı projelerde yer alan ve çeşitli programlara konuk olan Rahmi Özkan’ın torunu hayatını kaybetti. 13 yaşındaki torununu kaybeden Rahmi Özkan, Müge Anlı programına ara verdi. Rahmi Özkan’ın torunuyla ilgili bilgi veren çalışma arkadaşı Müge Anlı, ‘Rahmi Özkan programdan ayrıldı mı, neden yok?’ sorularına 23 Aralık tarihli canlı yayında yanıt verdi.
Hafta sonu üzücü günler geçirdiğini ifade eden Müge Anlı; “Rahmi Özkan’ın torunu bir süredir tedavi görüyordu ve maalesef tedavi gördüğü hastanede gözlerini yumdu. Henüz 13 yaşındaydı, ölüm her şekilde acı, ölüm her şekilde insanın sevdiklerinin yanına sığan, yakıştırılan bir şey değil ama 13 yaşında bir çocuğa hiç yakıştırılacak bir durum değil. Ben başta Rahmi Bey olmak üzere tüm Özkan Ailesi’ne, annesine, babasına, tüm yakınlarına, sevenlerine baş sağlığı diliyorum." dedi.
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