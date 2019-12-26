Torununu kaybeden Avukat Rahmi Özkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu





MÜGE ANLI AÇIKLAMIŞTI



Hafta sonu üzücü günler geçirdiğini söyleyen Müge Anlı; “Rahmi Özkan’ın torunu bir süredir tedavi görüyordu ve maalesef tedavi gördüğü hastanede gözlerini yumdu. Henüz 13 yaşındaydı, ölüm her şekilde acı, ölüm her şekilde insanın sevdiklerinin yanına sığan, yakıştırılan bir şey değil ama 13 yaşında bir çocuğa hiç yakıştırılacak bir durum değil. Ben başta Rahmi Bey olmak üzere tüm Özkan Ailesi’ne, annesine, babasına, tüm yakınlarına, sevenlerine baş sağlığı diliyorum Rahmi Bey bir süre aramızda olamayacak. Kendini ne zaman iyi hissederse programda onunla beraber olacağız. İnsan çok şey söylemek istiyor ama ne yazık ki bazı konularda söylenecek bir şey yok.