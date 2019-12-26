Torununu kaybeden Avukat Rahmi Özkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Torununu kaybeden Avukat Rahmi Özkan, Müge Anlı programına geri döndü. Acı kaybı ardından konuşan Rahmi Özkan, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Özkan, 'Tüm bu süreçte yanımda olan bana destek veren herkese teşekkür ederim. İnşallah torunum da gittiği yerde huşu içindedir. ' dedi. Konuşurken zorlanan Rahmi Özkan'a destek Müge Anlı'dan geldi.
Geçtiğimiz hafta sonu torununu kaybeden Rahmi Özkan, 26 Aralık tarihli bölümde Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Torununun vefatıyla ilgili gözyaşlarına boğulan ve konuşmakta güçlük çeken Rahmi Özkan, bu süreçte yanında olan herkese teşekkür etti.
MÜGE ANLI AÇIKLAMIŞTI
Hafta sonu üzücü günler geçirdiğini söyleyen Müge Anlı; “Rahmi Özkan’ın torunu bir süredir tedavi görüyordu ve maalesef tedavi gördüğü hastanede gözlerini yumdu. Henüz 13 yaşındaydı, ölüm her şekilde acı, ölüm her şekilde insanın sevdiklerinin yanına sığan, yakıştırılan bir şey değil ama 13 yaşında bir çocuğa hiç yakıştırılacak bir durum değil. Ben başta Rahmi Bey olmak üzere tüm Özkan Ailesi’ne, annesine, babasına, tüm yakınlarına, sevenlerine baş sağlığı diliyorum Rahmi Bey bir süre aramızda olamayacak. Kendini ne zaman iyi hissederse programda onunla beraber olacağız. İnsan çok şey söylemek istiyor ama ne yazık ki bazı konularda söylenecek bir şey yok.
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