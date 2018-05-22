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Torba giysen daha iyiydi!

Meghan Markle'ın yılın düğününde giydiği gelinliğe beklemediği bir eleştiri geldi.

Hürriyet Haber
22.05.2018 - 11:42 | Son Güncelleme:
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Torba giysen daha iyiydiNext

İngiliz kraliyet ailesinin üyelerinden Prens Harry ile evlenen Meghan Markle'ın gelinliğiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Givenchy'nin yeni yaratıcı yönetmeni Sarah Waight Keller tarafından tasarlanan gelinlik, bazı kesimler tarafından "sade ve çok zarif" bulunurken acımasızca eleştirenlerin sayısı da hiç de az değil. Hatta bazıları Markle'ın gelinliğini "torba gibi" diye nitelendirmişti.

Etiketler: katy perry , grace kelly , kate middleton

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