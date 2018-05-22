Torba giysen daha iyiydi!

İngiliz kraliyet ailesinin üyelerinden Prens Harry ile evlenen Meghan Markle'ın gelinliğiyle ilgili tartışmalar sürüyor.
Givenchy'nin yeni yaratıcı yönetmeni Sarah Waight Keller tarafından tasarlanan gelinlik, bazı kesimler tarafından "sade ve çok zarif" bulunurken acımasızca eleştirenlerin sayısı da hiç de az değil. Hatta bazıları Markle'ın gelinliğini "torba gibi" diye nitelendirmişti.
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