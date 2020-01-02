'Toplu tecavüz değil deniz anası'

Güney Kıbrıs'ta mahkemenin toplu tecavüze uğradığını söyleyen İngiliz kadını yalancılıkla suçlamasının ardından gelişmeler devam ediyor
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Korkunç olay temmuz ayında Güney Kıbrıs'ta yaşandı. 12 İsraillinin toplu tecavüzüne uğradığını söyleyen 19 yaşındaki İngiltere vatandaşı kadının daha sonra şikayetini geri çekmesinin ardından Güney Kıbrıs mahkemesinin kadını "toplumu yanıltmaktan" suçlu bulması İngiltere'de protesto ediliyor.
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Genç kız suçlu bulunmasının ardından 1 yıl hapis cezası aldı. Pataloglar ise genç kızın hapse girerse intihar etme olasılığı olduğu yönünde uyarılarda bulunuyor.
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VÜCUDUNDAKİ ÇÜRÜKLER İLK KEZ ORTAYA ÇIKARILDI
Olayın gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor.
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Genç kızın olaydan sonra vücudunda meydana gelen 35 çürük izi İngiliz medyasında ilk kez yayımlandı.
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"ÇÜRÜK İZLERİ DENİZ ANASI YÜZÜNDEN"
The Sun, Güney Kıbrıslı hakimin, vücuttaki bu çürükleri tecavüz nedeniyle değil, genç kızın denize girdiği sırada deniz anası sokması nedeniyle oluştuğunu ifade etmesini büyük bir skandal olarak nitelendirdi. Uzmanlar böyle bir durumun mümkün olamayacağını ifade ediyor.
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Twitter'da başlatılan kampanyaya, karşılaştığı baskılar sonucu ifadesini değiştirmek zorunda kaldığını söyleyen kadının annesi de katıldı. Kadının annesi BBC'ye yaptığı açıklamalarda Güney Kıbrıs'a yönelik boykotu desteklediğini, Aya Napa'nın turistler için güvenli bir yer olmadığını söyledi.
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"HALÜSİNASYONLAR GÖRMEYE BAŞLADI"
Anne, kızının travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını söyledi. Genç kadın, hipersomniya nedeniyle kızının günde 18 ila 20 saat uyuduğunu, halüsinasyonlar görmeye başladığını ifade etti: "Bir an önce İngiltere'ye getirilip tedavi altına alınması gerekiyor.
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Müdahale edilmezse geçirdiği rahatsızlıklar kalıcı hale gelecek." İngiliz kadın, 17 Temmuz'da iş seyahati için gittiği Güney Kıbrıs'taki turistik Aya Napa bölgesinde bir otelde, 12 İsraillinin tecavüzüne uğradığını söylemiş, olaydan birkaç saat sonra polise şikayette bulunmuştu.
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NE YAŞANMIŞTI?
12 İsrailli erkek, şikayet üzerine gözaltına alınmıştı.
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Ancak 10 gün sonra kadın şikayetini geri çekti. Şikayetini geri çektiğine dair belgeyi imzaladıktan sonra ise gözaltına alındı.
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Daha önce gözaltına alınan 12 erkeğin tümü serbest bırakıldı ve ülkelerine geri döndü.
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Genç kadın hakkında "toplumu yanıltmak" suçlamasıyla açılan dava bu hafta sonuçlandı ve mahkeme kadını suçlu buldu.
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İsmi açıklanmayan kadının avukatları, Güney Kıbrıs emniyetinin olayı ele alış şeklinin kusurlu olduğunu ve kadının şikâyetini geri çekmeye zorlandığını söylüyordu.
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Şikâyetin geri çekildiğini gösteren dilekçenin tercüman ya da avukatların olmadığı bir anda kadına imzalatıldığı belirtiliyordu.
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı da kararın 'son derece kaygı verici' olarak niteledi.