'Toplu tecavüz değil deniz anası'

"ÇÜRÜK İZLERİ DENİZ ANASI YÜZÜNDEN" The Sun, Güney Kıbrıslı hakimin, vücuttaki bu çürükleri tecavüz nedeniyle değil, genç kızın denize girdiği sırada deniz anası sokması nedeniyle oluştuğunu ifade etmesini büyük bir skandal olarak nitelendirdi. Uzmanlar böyle bir durumun mümkün olamayacağını ifade ediyor.