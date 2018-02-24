Toplamda 133 milyon ediyor

Moda dünyasının en çok kazanan en gözde modelleri, sadece mesleki alanda değil sosyal medyada da birbirleriyle rekabet halinde. Instagram'da en çok takip edilenler ise Victoria's Secret melekleri olarak tanınan modeller. Hepsinin takipçi sayısı toplandığında 133 milyon kişi ediyor. Peki ama kendi aralarındaki sıralama nasıl? Hangi melek açık ara önde?
Şu sıralar podyuma çıkanların hepsini geride bırakıp tahta oturan "Instagram krilaçise" emekli bir melek.
Bakalım eski ve yeni Victoria's Secret meleklerini sosyal medyada kaç kişi takip ediyor.
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