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Toplamda 133 milyon ediyor

Hepsini topladığınız zaman 133 milyon kişi ediyor. Peki ama aralarından hangisi gerçek 'kraliçe'?

Hürriyet Haber
24.02.2018 - 10:11 | Son Güncelleme:
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Toplamda 133 milyon ediyorNext

Moda dünyasının en çok kazanan en gözde modelleri, sadece mesleki alanda değil sosyal medyada da birbirleriyle rekabet halinde. Instagram'da en çok takip edilenler ise Victoria's Secret melekleri olarak tanınan modeller. Hepsinin takipçi sayısı toplandığında 133 milyon kişi ediyor. Peki ama kendi aralarındaki sıralama nasıl? Hangi melek açık ara önde?

Şu sıralar podyuma çıkanların hepsini geride bırakıp tahta oturan "Instagram krilaçise" emekli bir melek.

Bakalım eski ve yeni Victoria's Secret meleklerini sosyal medyada kaç kişi takip ediyor.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: victoria's secret meleklerinin sosyal medyada kaç takipçisi var , victoria's secret , instagram

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