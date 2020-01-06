Toplam elinize ne kadar geçecek? İşte zamlı maaşlar ve ek ödemelerle yeni rakamlar...
Emeklilerin 2020 maaşları netleşti. SSK , Bağ-Kur ve tarım emeklileri yeni yılda maaşlarını yüzde 6,5 zamlı alacak. Buna göre en en düşük SSK emeklisinin aylığı 2 bin 111,8 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı bin 889,3 liraya yükselecek.
Memur, SSK’lı ve Bağ-Kurlu emekliler ile görevdeki memurların yeni yıl maaş zamları için bekledikleri enflasyon rakamı açıklandı. 2019’un son 6 aylık enflasyonu yüzde 6,5 oldu. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2020’de maaşlarını yüzde 6,5 zamlı alacak.
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Sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 3 Ocak’ta, 2019’un Temmuz-Aralık enflasyonunun yüzde 6,5 olarak açıkladı; SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin 2020’nin Ocak-Haziran döneminde alacakları zamlı maaşlar da netleşti.
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Zamla birlikte yeni senenin ilk 6 ayında en düşük SSK emeklisinin aylığı 2 bin 111,8 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı bin 889.3 liraya, en düşük tarım emeklisinin maaşı da bin 433 liraya yükselecek.
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EK ÖDEME DE ARTTI
2019’un Ocak ayında ise SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını yüzde 10,19 zamlı almıştı. Temmuz ayı zammı ile birlikte 2019 yılı zam toplamı yüzde 15,2 oldu. 2018 de ise emekliler, ocak ayında yüzde 5,69, temmuz ayında ise yüzde 9,17 zamlı almışlar, böylece 2018 yılında toplam yüzde 14,86 zam yapılmıştı.
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Yeni zamla birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme de artacak. En düşük SSK emeklisi 84 lira ek ödeme alırken, en düşük Bağ-Kur emeklisine 75 lira ek ödeme ödenecek. Yeni yılda emeklilerin aldığı maaşa göre de ek ödeme tutarı 57 lira ile 285 lira arasında değişecek.
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TABLONUN ALTINA GELECEK NOT: Tablodaki zamlı maaşlar en düşük SSK ve Bağ-Kur, tarım emeklisinden başlamaktadır. 2019 Temmuz ayı maaşı, elinize geçen maaş, ek ödeme hariç maaştır. Enflasyon zammı, ek ödemesiz maaş üzerinden hesaplanır.
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YARIN: KIDEMİNE VE DERECESİNE GÖRE MEMUR EMEKLİ ZAMLARI.