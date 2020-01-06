Toplam elinize ne kadar geçecek? İşte zamlı maaşlar ve ek ödemelerle yeni rakamlar...

Sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 3 Ocak’ta, 2019’un Temmuz-Aralık enflasyonunun yüzde 6,5 olarak açıkladı; SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin 2020’nin Ocak-Haziran döneminde alacakları zamlı maaşlar da netleşti.