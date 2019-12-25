Topkapı Sarayı'nda "kayma" böyle takip ediliyor

TOPKAPI Sarayı'nın zemin kayması 35 fore, 350 mini kazıkla durduruldu. Kaymanın yaşandığı sarayın içindeki bölge ve çevresi ile Fatih Köşkü'ne sismik hareketleri an be an takip eden 'Aletsel Gözlem Cihazları' yerleştirildi. Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, "Üç farklı kotta sabitlenmek üzere, zemine yaklaşık 1.5 metre çapında 35 adet fore kazık yani uzunluğu 65 metreye varan bir kazık sistemi oluşturuldu. Bu kazık sistemini de birbirine bağlamak için bunların üzerine 4 ile 6 metre değişen bir istinat duvarı oluşturuldu. Bunun arkasında da iki farklı kotta çapları 22.5 santime varan 350 minik kazıklar kayma durdurulmuş oldu" dedi.