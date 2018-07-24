Şapkasını taktı, toparlandı gitti

İkinci evliliğinde de hüsrana uğrayan Jennifer Aniston, hem iş hem de tatil keyfini aynı anda yapıyor. Önemli rollerinden birini Adam Sandler ile paylaştığı Murder Mystery, filminin çekimleri için Portofino'da bulunan Aniston, boş vakitlerinde de hem güneşlenip hem dinleniyor.
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