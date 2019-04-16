'Tombul kız' melek oldu  

Her yıl düzenlediği geleneksel defile ile çok konuşulan Victoria's Secret markası kadrosuna yeni "melekler" kattı. Daha önce Alessandra Ambrosio'yu geçen yıl da Adriana'yı emekli eden firmanın, tanıtım yüzleri olan melekler kadrosuna dört genç isim katıldı. Alexina Graham, Barbara Palvin, Grace Elizabeth ve Leomie Anderson, bu yıl tecrübeli meslektaşlarıyla birlikte firmanın bütün tanıtım etkinliklerinde görev alacak.
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