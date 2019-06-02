Haberler >Ekonomi>TOKİ'nin konut ve işyeri ihalesi 20 Haziran'da! Fiyatlar 18 bin TL'den başlıyor...
TOKİ'nin konut ve işyeri ihalesi 20 Haziran'da! Fiyatlar 18 bin TL'den başlıyor...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 22 ilde 240 iş yeri ile 11 ilde 69 adet konutu Açık Artırma Yöntemi ile satışa sundu. İhaleye konu gayrimenkullerin fiyatları 18 bin TL'den başlıyor. Açık Artırma 20 Haziran 2019, Perşembe günü TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki Merkez Binasında ve TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Konutlar için saat 11.00'de, iş yerleri için saat 14.00'te yapılacak Açık arttırmaya internetten üzerinden de (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.
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