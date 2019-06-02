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TOKİ'nin konut ve işyeri ihalesi 20 Haziran'da! Fiyatlar 18 bin TL'den başlıyor...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 22 ilde 240 iş yeri ile 11 ilde 69 adet konutu Açık Artırma Yöntemi ile satışa sundu. İhaleye konu gayrimenkullerin fiyatları 18 bin TL'den başlıyor. Açık Artırma 20 Haziran 2019, Perşembe günü TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki Merkez Binasında ve TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Konutlar için saat 11.00'de, iş yerleri için saat 14.00'te yapılacak Açık arttırmaya internetten üzerinden de (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

Hürriyet Haber
02.06.2019 - 00:35 | Son Güncelleme:
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TOKİnin konut ve işyeri ihalesi 20 Haziranda Fiyatlar 18 bin TLden başlıyor...Next

İl: Bursa

İlçe: Osmangazi

Teslim Tarihi: Hemen Teslim

Vade Seçenekleri: %25 - 120 AY

2+1 dairelerin fiyatları 183 bin 648 TL'den başlıyor ve 210 bin 813 TL'ye kadar çıkıyor.

Etiketler: toki ihale , toki konutları , haberler

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