TOKİ sosyal konut başvurusu için E-Devlet gelişmesi! 100 bin sosyal konut başvuru şartları
TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu, 16 Aralık Pazartesi günü resmen başladı. TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları kapsamında kriterlere uyan vatandaşlar, Ziraat Bankası şubeleri ya da E-Devlet üzerinden internet aracılığıyla başvurularını tamamlayabilecek. TOKİ sosyal konut başvurusu kapsamında 2+1 konutlar için 500 TL, 3+1 konutlar için ise 1000 TL ücret başvuru ücreti tahsil edilecek. Kura çekilişi kapsamında asil ve yedek listeye giremeyen kişilerin bu ücreti, 5 iş günü içerisinde bankadan geri tahsil edilebilecek. İşte, TOKİ 100 bin sosyal konut projelerinin nerede ve hangi ilçelerde yapıldığına dair detaylı bilgiler
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TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu için 16 Aralık Pazartesi akşamı yeni bir gelişme yaşandı. Ziraat Bankası şubelerinde gerçekleştirilen TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu için E-Devlet entegrasyonu tamamlandı. Ziraat Bankasında hesapları bulunan vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok il ve ilçelerde inşa edilecek bu projelere başvurularını internet üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte, TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru işlemi hakkında merak edilen bazı bilgiler
TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU İNTERNET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?
TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu için internet üzerinden yapılacak olan başvurularda E-Devlet şifresine ihtiyaç duyulacaktır. Eğer E-Devlet şifreniz yoksa ve bankanızın mobil uygulaması E-Devlet girişini destekliyorsa, giriş işleminizi bu şekilde de yapabilirsiniz. İşte, TOKİ, 100 bin sosyal konut başvuru işlemi hakkında detaylı bilgiler...
Başvuru hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz..
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TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU İŞLEMİ
Henüz sadece bazı illeri kapsayan TOKİ 100 bin sosyal konut internetten başvuru işlemi için başvuru şartlarına hakim olmak önem arz edecek. Eğer başvuru şartları hakkında detaylara hakim değilseniz, haberimizin devamından tüm detaylara ulaşabilirsiniz.İlk adım olarak, karşınıza çıkan ekranı onaylamanız gerekmektedir. Başvuru bilgilendirme formunu dikkatli bir şekilde okuyunuz ve daha sonra başvuru işlemine devam etmek için sayfanın altındaki 'Devam Et' düğmesine tıklayınız.
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Bu sayfada, varsa daha önce yaptığınız başvurular görüntülenir. Yeni başvuruda bulunmak için yukarıda yer alan 'Yeni Başvuru' düğmesine tıklayınız.
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Aşağıdaki tabloda başvuruda bulunmak istediğiniz projenin 'Başvur' düğmesine tıklayınız. Daha önce TOKİ üzerinden konut aldıysanız, konut alanlar için kapalı olan projelerde 'Başvur' düğmesi görüntülenmeyecektir.
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Aşağıdaki bilgilendirmeyi dikkatli bir şekilde okuyup daha sonra başvuru işlemine devam etmek için sayfanın altındaki onay kutucuğunu işaretleyip 'Devam Et' düğmesine tıklayınız.Bundan sonraki aşamalarda, sizden 2+1 ve 3+1 konut tipi seçimi ve başvuru formunu doldurmanız talep edilecek. Bunları tamamladıktan ve başvuru ücretini yatırdıktan sonra işleminizi tamamlamış kabul edileceksiniz.
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TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ'nin inşa edeceği evler kategorilere ayrılacak. Buna göre;
1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri” 2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız” 3.Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımız” 4. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”
tanımlayacak ve evler bu kategorilere göre kuraya girecek.
Başvuru şartları ise şu şekilde olacak;
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Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)
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TOKİ'nin birçok il ve ilçede inşa edeceği konutların adresi belli oldu. Buna göre en çok konutun inşa edileceği İstanbul'da 3 bölge belirlendi. Sosyal konutlar diğer kentlerde de çoğunlukla birden fazla lokasyonda inşa edilecek. İşte, o ilçeler;
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KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Kura çekiliş yeri ve programı başvuruların tamamlanacağı 15 Ocak tarihinden sonra netlik kazanacak.
Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.
Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.
İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.