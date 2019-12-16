TOKİ nerelerde ev yapacak? İşte, İstanbul, Ankara ve tüm illerin TOKİ proje ilçeleri!

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için en çok konut, 10 bin daire ile İstanbul'a ayrıldı. Mega kent İstanbul'u 5 bin 200 konut ile Gaziantep takip etti. TOKİ 100 bin konut projesi için Başkent Ankara'ya ayrılan konut sayısı ise 4 bin oldu. Peki, TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında hangi ilçelerde inşa gerçekleşecek? İşte, TOKİ'nin yayımladığı verilere göre o bilgiler.



TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLÇELERDE İNŞA EDİLECEK?



Projeler, 81 ilde faaliyete geçecek ve ihale sürecinin ardından başlayacak inşaatların teslimat süreci, bir buçuk yıl olacak. Projeler, konut adedi yüksek olan hemen her ilde farklı merkezlerde inşa edilecek.



İşte, TOKİ'nin inşa sürecine başlayacağını duyurduğu proje merkezleri ve bulundukları ilçeler...