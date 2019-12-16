TOKİ nerelerde ev yapacak? İşte, İstanbul, Ankara ve tüm illerin TOKİ proje ilçeleri!
Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 100 bin sosyal konut projesi için konutların nerede inşa edileceği belli oldu. Aylık 894 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi yapacak olan TOKİ, 100 bin sosyal konut projesi için başvuruları 16 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında Ziraat Bankası üzerinden kabul edecek. TOKİ sosyal konut başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, 2+1 konutlar için 500 TL, 3+1 konutlar için ise bin TL başvuru ücreti ödeyecek. İşte, TOKİ 100 bin konut projesinin yapılacağı ilçeler ve projeye başvuru yapmak isteyenler için detaylı bilgiler
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TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için en çok konut, 10 bin daire ile İstanbul'a ayrıldı. Mega kent İstanbul'u 5 bin 200 konut ile Gaziantep takip etti. TOKİ 100 bin konut projesi için Başkent Ankara'ya ayrılan konut sayısı ise 4 bin oldu. Peki, TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında hangi ilçelerde inşa gerçekleşecek? İşte, TOKİ'nin yayımladığı verilere göre o bilgiler.
TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLÇELERDE İNŞA EDİLECEK?
Projeler, 81 ilde faaliyete geçecek ve ihale sürecinin ardından başlayacak inşaatların teslimat süreci, bir buçuk yıl olacak. Projeler, konut adedi yüksek olan hemen her ilde farklı merkezlerde inşa edilecek.
İşte, TOKİ'nin inşa sürecine başlayacağını duyurduğu proje merkezleri ve bulundukları ilçeler...
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TOKİ'nin inşa edeceği konutların nerede bulunduğunu tablolardan görüntüleyebilirsiniz...