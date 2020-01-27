TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ kura çekimi için geri sayım başladı!

TOKİ kura çekilişi için geri sayım devam ediyor. Şubat ayında netlik kazanması beklenen TOKİ kura çekimi için tam tarih açıklaması merakla sorgulanıyor. TOKİ kura çekilişi ile birlikte 100 bin sosyal konut sahibini bulacak. TOKİ kura çekilişi sonrasında evlerini teslim alacakları tarihi öğrenebilecek olan vatandaşlar, kura sonrasına yönelik işlemlerine başlayacak. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?



Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşecek olan TOKİ kura çekilişi ile birlikte kimlerin ev sahibi olacağı da netlik kazanacak.



TOKİ, kura çekilişinin şubat ayında gerçekleşeceğini duyurmuştu. Kuranın tam tarihinin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.



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