TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ kura çekimi için geri sayım başladı!
81 ilde inşa edilecek olan TOKİ 100 bin sosyal konut için gözler kura çekilişine çevrildi. Canlı olarak yayınlanması beklenen TOKİ kura çekilişi ile birlikte birçok vatandaş internet üzerinden ya da kura çekiliş salonlarından sonuçları görüntüleyebilecek. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, TOKİ kura çekimi hangi tarihte netlik kazanacak sorusu ile ilgili detaylı bilgiler
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TOKİ kura çekilişi için geri sayım devam ediyor. Şubat ayında netlik kazanması beklenen TOKİ kura çekimi için tam tarih açıklaması merakla sorgulanıyor. TOKİ kura çekilişi ile birlikte 100 bin sosyal konut sahibini bulacak. TOKİ kura çekilişi sonrasında evlerini teslim alacakları tarihi öğrenebilecek olan vatandaşlar, kura sonrasına yönelik işlemlerine başlayacak. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşecek olan TOKİ kura çekilişi ile birlikte kimlerin ev sahibi olacağı da netlik kazanacak.
TOKİ, kura çekilişinin şubat ayında gerçekleşeceğini duyurmuştu. Kuranın tam tarihinin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Kura çekiliş süreci hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.
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HER YIL 100 BİN KONUT MÜJDESİ
TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde 16 Aralık 2019'da talepler alındı.
Dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi 240 ay sabit taksitle ev sahibi olabilecek.
Proje her yıl devam edecek.
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TOKİ KONUTLARI KİRAYA VERİLİR Mİ?
TOKİ'nin şartnamesine göre alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.
Standart konut projelerinde ise konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir.
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TOKİ EVLERİNİN DEVRİ MÜMKÜN MÜ?
Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.