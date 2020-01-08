TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ konut başvuruları nereye yapılıyor?
TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusu, 100 bin sosyal konut başvuru işlemini tamamlayan kişilerin araştırdığı hususlar arasında yer almaya başladı. TOKİ kura çekilişi dışında, başvuru yapan vatandaşlar da şartları sorgulamaya devam ediyor. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, TOKİ kura çekilişi başvuru süreci hakkında merak edilen bazı bilgiler
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TOKİ kura çekilişi, herhangi bir sıkıntı olmaması halinde 15 Ocak tarihinde gerçekleşecek son başvurunun ardından netlik kazanacak. TOKİ başvuru şartları arasında yer alan kriterlere sahip kişiler, 15 Ocak tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak ve başvuru işlemi nasıl gerçekleştirilecek? İşte, E Devlet aracılığıyla TOKİ başvuru süreci ve konu hakkında bazı bilgiler
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ kura çekilişi, son başvuru tarihi olan 15 Ocak tarihinden sonra yapılacak. Çekiliş tarihi TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
Kuranın 31 Ocak tarihinde illerde yapılması bekleniyor.
Peki, kura başvurusu nasıl yapılır? İşte, o detaylar...
Sonraki aşamada konutunuzu seçtikten sonra sizden onay bilgisi beklenecek. E-Devlet internet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu için bu ekranın altında yer alan onay kutucuğu kritik bir önem arz edecek.
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Aşağıdaki "Başvur" düğmesine tıkladıktan sonra işlemin tamamlanması için başvuru bedelini ödemeniz gerekecektir. Bunun için Ziraat Bankası tarafından adınıza açılacak ve SMS ile size bildirilecek olan hesaba 1000 TL yatırmanız gerekecektir. Lütfen başvuru bedelini yatırırken hesabı kontrol ediniz ve başvuru bedelinin adınıza açılmış doğru hesaba yatırıldığından emin olunuz.
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Başvurunun tamamlanmasının ardından karşınıza şu mesaj çıkacaktır;"************ numaralı başvurunuz değerlendirilmek üzere TOKİ tarafından kaydedilmiştir. Başvurunuzun durumunu "Başvuru Listesi" sayfasından takip edebilirsiniz. Değerlendirme sonucu kısa mesaj ile telefonunuza gönderilecektir."