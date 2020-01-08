TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ konut başvuruları nereye yapılıyor?

TOKİ kura çekilişi, herhangi bir sıkıntı olmaması halinde 15 Ocak tarihinde gerçekleşecek son başvurunun ardından netlik kazanacak. TOKİ başvuru şartları arasında yer alan kriterlere sahip kişiler, 15 Ocak tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak ve başvuru işlemi nasıl gerçekleştirilecek? İşte, E Devlet aracılığıyla TOKİ başvuru süreci ve konu hakkında bazı bilgiler



TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?



TOKİ kura çekilişi, son başvuru tarihi olan 15 Ocak tarihinden sonra yapılacak. Çekiliş tarihi TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.



Kuranın 31 Ocak tarihinde illerde yapılması bekleniyor.



Peki, kura başvurusu nasıl yapılır? İşte, o detaylar...