TOKİ kura çekilişi ne zaman açıklanır? TOKİ başvurusu nasıl yapılır?
TOKİ kura çekilişi ne zaman sorusu, başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. 15 Ocak tarihine kadar başvuru işlemlerini kabul edecek olan TOKİ, bu sürecin tamamlanmasının ardından kura aşamasına geçecek. Peki, TOKİ başvurusu nasıl yapılacak? İşte, TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusunun cevabı ve 100 bin sosyal konut başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler
TOKİ başvuru işlemi için ilk bir hafta sona erdi. Başvuru şartlarına uyan vatandaşların E-Devlet üzerinden erişebildiği TOKİ başvuru ekranı, 15 Ocak tarihine kadar açık olacak. Peki, TOKİ başvuru işlemi sonrasında kura çekilişi ne zaman gerçekleşecek? İşte, TOKİ kura çekiliş tarihi hakkında detaylı bilgiler
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar için kura çekiliş tarihi, son başvuru günü olan 15 Ocak tarihinin ardından duyurulacak. TOKİ kura çekilişinin ardından vatandaşlar, son işlemlerin gerçekleştirilmesi için şubelere davet edilecek.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
TOKİ başvuru şartları şu şekilde olacak;
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)
Başvuru ise şu adımlar ile E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek... Başvuru detayları için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
TOKİ başvurusu için öncelikle aşağıda verdiğimiz linke tıklayarak E-Devlet girişi yapınız.
Ardından TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için karşınıza çıkacak olan ekrandan, size uygun olan ildeki projeyi seçip, yanındaki başvur butonuna tıklayınız. BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
TOKİ sosyal konut başvuru ekranında, ikinci aşamada başvuru şartlarını detaylarını okuyup sayfa altındaki onay kutucuğunu işaretlemeniz ve devam butonuna basmanız gerekmektedir.
Sonraki aşamada konutunuzu seçtikten sonra sizden onay bilgisi beklenecek. E-Devlet internet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu için bu ekranın altında yer alan onay kutucuğu kritik bir önem arz edecek.
Aşağıdaki "Başvur" düğmesine tıkladıktan sonra işlemin tamamlanması için başvuru bedelini ödemeniz gerekecektir. Bunun için Ziraat Bankası tarafından adınıza açılacak ve SMS ile size bildirilecek olan hesaba 1000 TL yatırmanız gerekecektir. Lütfen başvuru bedelini yatırırken hesabı kontrol ediniz ve başvuru bedelinin adınıza açılmış doğru hesaba yatırıldığından emin olunuz.
Başvurunun tamamlanmasının ardından karşınıza şu mesaj çıkacaktır;"************ numaralı başvurunuz değerlendirilmek üzere TOKİ tarafından kaydedilmiştir. Başvurunuzun durumunu "Başvuru Listesi" sayfasından takip edebilirsiniz. Değerlendirme sonucu kısa mesaj ile telefonunuza gönderilecektir."
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