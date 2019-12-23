TOKİ kura çekilişi ne zaman açıklanır? TOKİ başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ başvuru işlemi için ilk bir hafta sona erdi. Başvuru şartlarına uyan vatandaşların E-Devlet üzerinden erişebildiği TOKİ başvuru ekranı, 15 Ocak tarihine kadar açık olacak. Peki, TOKİ başvuru işlemi sonrasında kura çekilişi ne zaman gerçekleşecek? İşte, TOKİ kura çekiliş tarihi hakkında detaylı bilgiler



TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?



TOKİ başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar için kura çekiliş tarihi, son başvuru günü olan 15 Ocak tarihinin ardından duyurulacak. TOKİ kura çekilişinin ardından vatandaşlar, son işlemlerin gerçekleştirilmesi için şubelere davet edilecek.



TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?



TOKİ başvuru şartları şu şekilde olacak;



Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)



Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.



Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.



Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.



Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)



Başvuru ise şu adımlar ile E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek... Başvuru detayları için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...