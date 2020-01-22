TOKİ kura çekilişi ne zaman 2020? 100 bin sosyal konut sahipleri için kura sonuçları ne zaman belli olacak?

TOKİ kura çekimi ne zaman gerçekleşecek sorusu, 81 ilde konut başvurusu gerçekleştiren on binlerce kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman gerçekleşecek? İşte, 81 ilde yapılacak olan 100 bin sosyal konut için TOKİ kura çekilişi 2020 hakkında merak edilen bazı bilgiler



2020 TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?



TOKİ kura çekilişi için başvuruda bulunan 1 milyon 211 bin kişi, ev sahibi olup olamayacağını şubat ayında yapılacak olan çekiliş ile öğrenebilecek.



2+1 ve 3+1 olarak 81 ilde bir buçuk yıl içinde inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut için en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul'dan geldi. İzmir'de 75 bin 288, Gaziantep'te 69 bin 686, Bursa'da 56 bin 142, Ankara'da 18 bin 38 kişi TOKİ kura çekilişi için başvuruda bulundu.



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