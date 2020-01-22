TOKİ kura çekilişi ne zaman 2020? 100 bin sosyal konut sahipleri için kura sonuçları ne zaman belli olacak?
TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusu, şubat ayına günler kala pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Türkiye genelinde 100 bin sosyal konut inşa edecek olan TOKİ, kura için son başvuruyu 15 Ocak tarihinde almıştı. 1 milyondan fazla kişinin başvurduğu TOKİ kura sonuçları için detaylar, ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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TOKİ kura çekimi ne zaman gerçekleşecek sorusu, 81 ilde konut başvurusu gerçekleştiren on binlerce kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman gerçekleşecek? İşte, 81 ilde yapılacak olan 100 bin sosyal konut için TOKİ kura çekilişi 2020 hakkında merak edilen bazı bilgiler
2020 TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ kura çekilişi için başvuruda bulunan 1 milyon 211 bin kişi, ev sahibi olup olamayacağını şubat ayında yapılacak olan çekiliş ile öğrenebilecek.
2+1 ve 3+1 olarak 81 ilde bir buçuk yıl içinde inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut için en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul'dan geldi. İzmir'de 75 bin 288, Gaziantep'te 69 bin 686, Bursa'da 56 bin 142, Ankara'da 18 bin 38 kişi TOKİ kura çekilişi için başvuruda bulundu.
Konutlarla ilgili detaylı bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.
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HER YIL 100 BİN KONUT MÜJDESİ
TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde 16 Aralık 2019'da talepler alındı.
Dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi 240 ay sabit taksitle ev sahibi olabilecek.
Proje her yıl devam edecek.
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TOKİ KONUTLARI KİRAYA VERİLİR Mİ?
TOKİ'nin şartnamesine göre alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.
Standart konut projelerinde ise konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir.
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TOKİ EVLERİNİN DEVRİ MÜMKÜN MÜ?
Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.
18 yaşını tamamlamış olup %40 ve üzeri engelli raporu bulunan engelli vatandaşlarımıza, satışa sunulan konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılmakta ve hak sahipleri kura ile belirlenmektedir. Kura sonucu hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile tekrar kuraya tabi tutulma hakkına sahiptir.