TOKİ kura çekiliş tarihi 2020! İstanbul Ankara ve 81 ilin TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ kura sonuçları için çekiliş tarihi en çok başvurunun yapıldığı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere diğer illerde de araştırılmaya başlandı. 1 milyondan fazla başvurunun gerçekleştirildiği TOKİ kura çekilişi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine canlı yayınla ilgili kişilerin erişimine açılacak. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 81 il için TOKİ kura çekiliş tarihi ve kura sonuçları hakkında bazı bilgiler
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TOKİ kura çekilişi ne zaman gerçekleşecek sorusu, 100 bin sosyal konut için başvurularını gerçekleştiren pek çok kişinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Ev sahibi olma hayaline kavuşacak olan pek çok kişi, TOKİ kura sonuçları açıklamalarını yakından takip edecek. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ kura çekiliş tarihi hakkında detaylı bilgiler
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Normal şartlar altında şubat ayının ilk haftasında gerçekleşmesi beklenen TOKİ 100 bin sosyal konut çekilişinin herhangi bir erteleme söz konusu olmadığı takdirde bu tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor.
Son günlerde meydana gelen depremler dolayısıyla TOKİ kura çekilişinin ileri bir tarihe ertelenip ertelenmeyeceği konusunda ise henüz bir açıklama bulunmuyor.
Peki, TOKİ kura çekilişi sonrasında neler yaşanacak? İşte, o bilgiler
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Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.
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Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.
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HER YIL 100 BİN KONUT MÜJDESİ
TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde 16 Aralık 2019'da talepler alındı.
Dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi 240 ay sabit taksitle ev sahibi olabilecek.
Proje her yıl devam edecek.
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TOKİ KONUTLARI KİRAYA VERİLİR Mİ?
TOKİ'nin şartnamesine göre alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.
Standart konut projelerinde ise konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir.
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TOKİ EVLERİNİN DEVRİ MÜMKÜN MÜ?
Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.