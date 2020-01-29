TOKİ kura çekiliş tarihi 2020! İstanbul Ankara ve 81 ilin TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ne zaman gerçekleşecek sorusu, 100 bin sosyal konut için başvurularını gerçekleştiren pek çok kişinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Ev sahibi olma hayaline kavuşacak olan pek çok kişi, TOKİ kura sonuçları açıklamalarını yakından takip edecek. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ kura çekiliş tarihi hakkında detaylı bilgiler



TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?



Normal şartlar altında şubat ayının ilk haftasında gerçekleşmesi beklenen TOKİ 100 bin sosyal konut çekilişinin herhangi bir erteleme söz konusu olmadığı takdirde bu tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor.



Son günlerde meydana gelen depremler dolayısıyla TOKİ kura çekilişinin ileri bir tarihe ertelenip ertelenmeyeceği konusunda ise henüz bir açıklama bulunmuyor.



Peki, TOKİ kura çekilişi sonrasında neler yaşanacak? İşte, o bilgiler