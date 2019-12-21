TOKİ hangi illerde konut yapacak? İşte 2020 TOKİ 100 bin konut başvuru şartları
TOKİ 100 bin konut projesi detayları ile açıklandı. Şimdi vatandaşlar TOKİ 100 bin konut başvuru şartlarını ve hangi illerde konut inşa edileceğini merak ediyorlar. Türkiye'nin dört bir yanında ilgi gören TOKİ sosyal konutları için başvuru süreci e-Devlet üzerinden başlatıldı. Uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, hem başvuru sürecine ilişkin bilgileri hem de sosyal konut illeri ve ilçeleri araştırıyor. Peki, TOKİ sosyal konut başvurusu E-Devlet'ten nasıl yapılır? TOKİ evleri nereye inşa edilecek?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanlı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamalarda konuyla ilgili detaylar paylaşıldı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde vatandaşlara 240 ay vade sağlanacak.
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TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi için ilk açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Aylık 894 lira taksit ve 240 ay vade ile ev sahibi olma imkanının tanındığı TOKİ'nin sosyal konut projesinde, başvuru şartları önem arz ediyor. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru şartları neler olacak? İşte, 100 bin sosyal konut başvuru tarihleri
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için beklenen açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşların 100 bin sosyal konut sayesinde ev sahibi olmasının amaçlandığı projede, 240 ay vade olacak. Vatandaşların ödeyeceği rakam ise aylık 894 liradan başlayacak. İşte, TOKİ'nin sosyal konut projesi için başvuru şartları ve başvurunun ne zaman yapılacağına dair bazı bilgiler
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100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU
100 bin sosyal konut için başvuru tarihleri, Hazine ve Maliye Bakanlı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Albayrak, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihini 15 Aralık 2019-15 Ocak 2019 olarak duyurdu. Sosyal konutlar için başvurular bugün başlıyor, 15 Ocak’a kadar sürecek. Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak başvuruda 2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için 1000 lira başvuru bedeli yatırılacak. Kurada konut almaya hak kazanamayan vatandaşlar bu bedeli geri alabilecek.
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EVLER NE KADAR OLACAK?
Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. 2+1 konutların fiyatları 140 bin ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek.
TOKİ'nin inşa edeceği 2+1 sosyal konutlar 140 ila 180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar ise 160 ila 210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.
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ÖRNEK ÖDEME PLANI
- 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.
- 100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle evini alacak.
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BAŞVURU ŞARTLARI
- T.C. vatandaşı olmak, - Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikâmet ediyor olmak veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak, - TOKİ’den konut satın almamış olması ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak, Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak, - Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak, - Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 TL’nin üstünde olmamak. (İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.),
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HER BÖLGEYE FARKLI SOSYAL KONUTLAR İNŞA EDİLECEK
Sosyal konut projeleri, bölgenin özelliklerini ortaya koyacak. Karadeniz Bölgesinde geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde cephede zemin kat taş kaplamalar, üst katlarda ahşap hissi verecek kaplamalar ve eğimli çatı saçaklarını destekleyen nitelikte Karadeniz'e özgü yöresel ahşap ve taş yapı elemanları karma biçimde kullanılacak.
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Marmara Bölgesinde ise hem geleneksel hem de modern yapılar inşa edilecek. Ege’nin geleneksel dokusuna uygun çözümlemeler yer alacak. Akdeniz’de ise iklimiyle barışık güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renkleriyle sade ve yalın cephe çizgileri, yer yer teraslarıyla geleneksel kemerli pencerelerle mimari kültür yansıtılacak. İç Anadolu Bölgesinde, kıvrımlı yollar, şirin sokaklar, ahşap süslemeler, bitişik düzenli yapılar ve cumbalı evleriyle mahalle kültürünü benimseten konutlar yapılacak. Doğu Anadolu’da arazinin zor şartlarına cevap verebilecek nitelikte cephe unsurlarının bölgenin yapısına uygun malzemelerden seçilmesine özen gösterilecek.
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YILBAŞINDA BAŞLAYACAK
81 ilde yapılacak 100 bin konutun inşasına yılbaşından sonra başlanacak. 1.5 yıl içinde bitirilmesi planlanan konutlar özelliklerine göre 140 bin ila 210 bin TL arasında fiyatla satılacak. Yüzde 10 peşin ödeme yapacak olan vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle bu konutlara sahip olabilecek. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvuracak.
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Ankara Sincan Saraycık Mahallesi 2300 konut
Ankara Beypazarı 500 konut
Ankara Nallıhan 200 konutAdana Sarıcam Akkuyu mevkii 800 konut