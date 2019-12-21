TOKİ hangi illerde konut yapacak? İşte 2020 TOKİ 100 bin konut başvuru şartları

BAŞVURU ŞARTLARI

- T.C. vatandaşı olmak,

- Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikâmet ediyor olmak veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak,

- TOKİ’den konut satın almamış olması ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak,

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak,

- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak,

- Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 TL’nin üstünde olmamak. (İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.),