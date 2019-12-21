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Gündem
21 Aralık 2019 - 12:34,

TOKİ hangi illerde konut yapacak? İşte 2020 TOKİ 100 bin konut başvuru şartları

TOKİ 100 bin konut projesi detayları ile açıklandı. Şimdi vatandaşlar TOKİ 100 bin konut başvuru şartlarını ve hangi illerde konut inşa edileceğini merak ediyorlar. Türkiye'nin dört bir yanında ilgi gören TOKİ sosyal konutları için başvuru süreci e-Devlet üzerinden başlatıldı. Uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, hem başvuru sürecine ilişkin bilgileri hem de sosyal konut illeri ve ilçeleri araştırıyor. Peki, TOKİ sosyal konut başvurusu E-Devlet'ten nasıl yapılır? TOKİ evleri nereye inşa edilecek?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanlı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamalarda konuyla ilgili detaylar paylaşıldı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde vatandaşlara 240 ay vade sağlanacak.

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TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi için ilk açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Aylık 894 lira taksit ve 240 ay vade ile ev sahibi olma imkanının tanındığı TOKİ'nin sosyal konut projesinde, başvuru şartları önem arz ediyor. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru şartları neler olacak? İşte, 100 bin sosyal konut başvuru tarihleri

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için beklenen açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşların 100 bin sosyal konut sayesinde ev sahibi olmasının amaçlandığı projede, 240 ay vade olacak. Vatandaşların ödeyeceği rakam ise aylık 894 liradan başlayacak. İşte, TOKİ'nin sosyal konut projesi için başvuru şartları ve başvurunun ne zaman yapılacağına dair bazı bilgiler

4100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

100 bin sosyal konut için başvuru tarihleri, Hazine ve Maliye Bakanlı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Albayrak, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihini 15 Aralık 2019-15 Ocak 2019 olarak duyurdu. Sosyal konutlar için başvurular bugün başlıyor, 15 Ocak’a kadar sürecek. Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak başvuruda 2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için 1000 lira başvuru bedeli yatırılacak. Kurada konut almaya hak kazanamayan vatandaşlar bu bedeli geri alabilecek.

5EVLER NE KADAR OLACAK

EVLER NE KADAR OLACAK?

Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. 2+1 konutların fiyatları 140 bin ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek.

TOKİ'nin inşa edeceği 2+1 sosyal konutlar 140 ila 180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar ise 160 ila 210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.

6ÖRNEK ÖDEME PLANI

ÖRNEK ÖDEME PLANI


- 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

- 100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle evini alacak.

7BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU ŞARTLARI


- T.C. vatandaşı olmak,
- Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikâmet ediyor olmak veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak,
- TOKİ’den konut satın almamış olması ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak,
Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak,
- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak,
- Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 TL’nin üstünde olmamak. (İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.),

8HER BÖLGEYE FARKLI SOSYAL KONUTLAR İNŞA EDİLECEK

HER BÖLGEYE FARKLI SOSYAL KONUTLAR İNŞA EDİLECEK


Sosyal konut projeleri, bölgenin özelliklerini ortaya koyacak.
Karadeniz Bölgesinde geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde cephede zemin kat taş kaplamalar, üst katlarda ahşap hissi verecek kaplamalar ve eğimli çatı saçaklarını destekleyen nitelikte Karadeniz'e özgü yöresel ahşap ve taş yapı elemanları karma biçimde kullanılacak.

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Marmara Bölgesinde ise hem geleneksel hem de modern yapılar inşa edilecek.
Ege’nin geleneksel dokusuna uygun çözümlemeler yer alacak.
Akdeniz’de ise iklimiyle barışık güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renkleriyle sade ve yalın cephe çizgileri, yer yer teraslarıyla geleneksel kemerli pencerelerle mimari kültür yansıtılacak.
İç Anadolu Bölgesinde, kıvrımlı yollar, şirin sokaklar, ahşap süslemeler, bitişik düzenli yapılar ve cumbalı evleriyle mahalle kültürünü benimseten konutlar yapılacak. Doğu Anadolu’da arazinin zor şartlarına cevap verebilecek nitelikte cephe unsurlarının bölgenin yapısına uygun malzemelerden seçilmesine özen gösterilecek.

10YILBAŞINDA BAŞLAYACAK

YILBAŞINDA BAŞLAYACAK

81 ilde yapılacak 100 bin konutun inşasına yılbaşından sonra başlanacak. 1.5 yıl içinde bitirilmesi planlanan konutlar özelliklerine göre 140 bin ila 210 bin TL arasında fiyatla satılacak. Yüzde 10 peşin ödeme yapacak olan vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle bu konutlara sahip olabilecek. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvuracak.

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Ankara Sincan Saraycık Mahallesi 2300 konut

Ankara Beypazarı 500 konut

Ankara Nallıhan 200 konutAdana Sarıcam Akkuyu mevkii 800 konut

Adana Buruk mevki 800 konut

Afyon Dinar 94 konut

12

Afyon Sadıkbey 350 konut

Afyon Çetinkaya Mahallesi 480 konut

Afyon Emirdağ 151 konutAksaray Güzelyurt 156 konut

Aksaray Yenikent 150 konut

Aksaray Ağaçören 60 konutAksaray Eskil 142 konut

Amasya Gümüşhacıköy 79 konut

Ardahan Göle 300 konut

13

Batman Sason 116 konut

Bilecik Gölbaşı Reşadiye Mahallesi 168 konut

Bingöl Yedisu mevki 106 konutBurdur Karamanlı 109 konut

Çankırı Eldivan 94 konut

Çankırı Şabanözü 200 konutÇorum Uğurludağ 150 konut

Çorum Oğuzlar Mahallesi 100 konut

Elazığ Maden 150 konut

14

Erzincan Üzümlü 75 konut

Erzincan İliç 230 konut

Erzurum Pasinler 142 konutErzurum Şenkaya 100 konut

Isparta Aksu 100 konut

Isparta Eğirdir 200 konutHatay Yayladağ 102 konut

Kayseri Sarıoğlan 230 konut

Kırıkkale Delice 100 konutKırıkkale Bahşılı 220 konut

Kırıkkale Keskin 124 konut

Kırıkkale Yahşihan 300 konut

15

Kilis Polateli 188 konut

Konya Altınekin 204 konut

Kütahya Simav 160 konutKütahya Demirci 79 konut

Kütahya Çavdarhisar 160 konut

Malatya Yazıhan 78 konut

16

Nevşehir Derinkuyu 126 konut

Sivas Akıncılar 260 konut

17

Trabzon Şalpazarı 48 konut

Yozgat Sarayköy 200 konut

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