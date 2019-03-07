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TOKİ evleri için başvuruyu kaçırmayın! İşte il il projeler

TOKİ, 50 bin sosyal konut hamlesi için talep toplamaya başladı. 2+1 ve 3+1 şeklinde inşa edilecek konutlara son başvuru tarihi 4 kategoriye ayrılmış durumda. Başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası alacak.

Hürriyet Haber
07.03.2019 - 08:31 | Son Güncelleme:
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TOKİ evleri için başvuruyu kaçırmayın İşte il il projelerNext

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) başlattığı 67 şehirde 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut hamlesinin başvuru detayları ve illere göre projeler belli oldu. Yatay mimariye sahip sosyal konutlar için talep toplanmaya başlanırken, başvurular 19 Nisan’a kadar devam edecek.

Etiketler: satış , haberler

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