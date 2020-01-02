TOKİ ev başvurusu e devlet ile nasıl yapılır? TOKİ kura çekimi ne zaman?
TOKİ ev başvurusu E-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay içerisinde Türkiye genelinde toplam 100 bin sosyal konut için başvuruları açan TOKİ, dar gelirli vatandaşlar, engelliler ve emekliler için müracaatları kabul edecek. E-Devlet üzerinden alınabilecek olan TOKİ başvurusu, kura çekilişi sonrasında netlik gösterecek. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman açıklanacak? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı TOKİ başvurusu ve kura çekilişi hakkında detaylı bilgiler
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TOKİ başvurusu, E-Devlet üzerinden gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şu ana kadar binlerce kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ için ödeme şartları, başvuru koşulları ve diğer detayları açıklayan kurum, başvuru kabulünü ise E-Devlet üzerinden gerçekleştiriyor. Peki, TOKİ E-Devlet başvurusu nasıl yapılacak? İşte, TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusunun cevabı ve konuyla ilgili bazı bilgiler
E-DEVLET ÜZERİNDEN TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TOKİ başvurusu, E-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. 16 Aralık tarihinde başlayan ve 15 Ocak 2020'ye kadar devam edecek olan E-Devlet TOKİ başvurusu, belirli kriterleri sağlayan vatandaşlarca yapılabilecek.
TOKİ kura çekiliş tarihi ve başvuru detaylı bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ kura çekilişi, 15 Ocak tarihinde sona erecek olan başvuruların belirlenecek olan tarihte gerçekleşecek. 15 Ocak tarihinde yapılacak son başvuruların ardından illerde kurulacak olan kura yetkililerine başvuru bilgilerinin derlenip gönderilmesi ve kura çekilişi zemininin hazırlanması, en az 7 günlük bir süreci oluşturacaktır.
Dolayısıyla kura çekilişinin en erken 22 Ocak tarihinde yapılabileceği söylenebilir.
Peki, TOKİ başvurusu nasıl yapılır? İşte, o detaylar
Ardından TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için karşınıza çıkacak olan ekrandan, size uygun olan ildeki projeyi seçip, yanındaki başvur butonuna tıklayınız. BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
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TOKİ sosyal konut başvuru ekranında, ikinci aşamada başvuru şartlarını detaylarını okuyup sayfa altındaki onay kutucuğunu işaretlemeniz ve devam butonuna basmanız gerekmektedir.
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Konut tipi seçimi ekranında, TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin iki farklı tip konutu olan 2+1 ve 3+1 seçeneklerinden birisini seçiniz. 2+1'in başvuru ücreti 500 TL, 3+1'in başvuru ücreti ise 1000 TL'dir
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Sonraki aşamada konutunuzu seçtikten sonra sizden onay bilgisi beklenecek. E-Devlet internet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu için bu ekranın altında yer alan onay kutucuğu kritik bir önem arz edecek.
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Aşağıdaki "Başvur" düğmesine tıkladıktan sonra işlemin tamamlanması için başvuru bedelini ödemeniz gerekecektir. Bunun için Ziraat Bankası tarafından adınıza açılacak ve SMS ile size bildirilecek olan hesaba 1000 TL yatırmanız gerekecektir. Lütfen başvuru bedelini yatırırken hesabı kontrol ediniz ve başvuru bedelinin adınıza açılmış doğru hesaba yatırıldığından emin olunuz.
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Başvurunun tamamlanmasının ardından karşınıza şu mesaj çıkacaktır;"************ numaralı başvurunuz değerlendirilmek üzere TOKİ tarafından kaydedilmiştir. Başvurunuzun durumunu "Başvuru Listesi" sayfasından takip edebilirsiniz. Değerlendirme sonucu kısa mesaj ile telefonunuza gönderilecektir."