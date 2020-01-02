TOKİ ev başvurusu e devlet ile nasıl yapılır? TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ başvurusu, E-Devlet üzerinden gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şu ana kadar binlerce kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ için ödeme şartları, başvuru koşulları ve diğer detayları açıklayan kurum, başvuru kabulünü ise E-Devlet üzerinden gerçekleştiriyor. Peki, TOKİ E-Devlet başvurusu nasıl yapılacak? İşte, TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusunun cevabı ve konuyla ilgili bazı bilgiler



E-DEVLET ÜZERİNDEN TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



TOKİ başvurusu, E-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. 16 Aralık tarihinde başlayan ve 15 Ocak 2020'ye kadar devam edecek olan E-Devlet TOKİ başvurusu, belirli kriterleri sağlayan vatandaşlarca yapılabilecek.



TOKİ kura çekiliş tarihi ve başvuru detaylı bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...