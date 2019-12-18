TOKİ başvurusu nereye yapılır? İnternet üzerinden TOKİ başvuru şartları ve ekran bilgileri
TOKİ başvurusu için 16 Aralık tarihinde başlayan süreç, bugün de devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği uygulama ile E-Devlet aracılığıyla birkaç adımda gerçekleştirilebilen TOKİ 100 bin konut başvuru işlemi, Ziraat Bankası üzerinden yatırılan başvuru ücreti ile tamamlanıyor. Peki, TOKİ başvurusu nasıl yapılır? İşte, E-Devlet ile internetten başvuruya açık olan TOKİ 100 bin konut başvuru şartları ve konut projelerin nerede yapılacağı hakkında bazı bilgiler
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TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu için süreç bugün de devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm Türkiye'de bazı ilçelerde inşa edilecek olan TOKİ sosyal konut projeleri, E-Devlet üzerinden internet başvuruları ile müracaatları alıyor. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl ve nereye yapılır? İşte, o konu hakkında adım adım detaylı bilgiler
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?
TOKİ'nin E-Devlet aracılığıyla internetten kabul ettiği 100 bin sosyal konut projesi için şartlar açıklanmıştı. Şartları uyan vatandaşlar, 100 bin sosyal konut projesi başvurusu için internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. İşte, tüm adımlarıyla TOKİ sosyal konut başvuru işlemi hakkında detaylı bilgiler
TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu hakkında adımları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiş yapınız...
Ardından TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için karşınıza çıkacak olan ekrandan, size uygun olan ildeki projeyi seçip, yanındaki başvur butonuna tıklayınız. BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
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TOKİ sosyal konut başvuru ekranında, ikinci aşamada başvuru şartlarını detaylarını okuyup sayfa altındaki onay kutucuğunu işaretlemeniz ve devam butonuna basmanız gerekmektedir.
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Konut tipi seçimi ekranında, TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin iki farklı tip konutu olan 2+1 ve 3+1 seçeneklerinden birisini seçiniz. 2+1'in başvuru ücreti 500 TL, 3+1'in başvuru ücreti ise 1000 TL'dir
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Sonraki aşamada konutunuzu seçtikten sonra sizden onay bilgisi beklenecek. E-Devlet internet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu için bu ekranın altında yer alan onay kutucuğu kritik bir önem arz edecek.
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Aşağıdaki "Başvur" düğmesine tıkladıktan sonra işlemin tamamlanması için başvuru bedelini ödemeniz gerekecektir. Bunun için Ziraat Bankası tarafından adınıza açılacak ve SMS ile size bildirilecek olan hesaba 1000 TL yatırmanız gerekecektir. Lütfen başvuru bedelini yatırırken hesabı kontrol ediniz ve başvuru bedelinin adınıza açılmış doğru hesaba yatırıldığından emin olunuz.
• Söz konusu hesabınızda başvuruyu takip eden ilk iş günü mesai saati sonuna kadar yeterli miktarda bakiye bulundurmaz iseniz başvurunuz geçersiz olacaktır.
• Hak sahibi olamamanız halinde başvuru bedeliniz söz konusu hesabınıza iade edilecektir.
•Başvurularınızın durumunu bu hizmetin "Başvuru Listesi" sayfasından takip edebilirsiniz.
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TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ'nin inşa edeceği evler kategorilere ayrılacak. Buna göre;
1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri” 2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız” 3.Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımız” 4. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”
tanımlayacak ve evler bu kategorilere göre kuraya girecek.
Başvuru şartları ise şu şekilde olacak;
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Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
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KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Kura çekiliş yeri ve programı başvuruların tamamlanacağı 15 Ocak tarihinden sonra netlik kazanacak.