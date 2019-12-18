TOKİ başvurusu nereye yapılır? İnternet üzerinden TOKİ başvuru şartları ve ekran bilgileri

TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu için süreç bugün de devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm Türkiye'de bazı ilçelerde inşa edilecek olan TOKİ sosyal konut projeleri, E-Devlet üzerinden internet başvuruları ile müracaatları alıyor. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl ve nereye yapılır? İşte, o konu hakkında adım adım detaylı bilgiler



TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?



TOKİ'nin E-Devlet aracılığıyla internetten kabul ettiği 100 bin sosyal konut projesi için şartlar açıklanmıştı. Şartları uyan vatandaşlar, 100 bin sosyal konut projesi başvurusu için internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. İşte, tüm adımlarıyla TOKİ sosyal konut başvuru işlemi hakkında detaylı bilgiler



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