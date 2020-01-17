TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanıyor?
100 bin sosyal konut için TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusu, son günlerde pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. 15 Ocak tarihinde son başvurusu alınan TOKİ kura çekilişi için gözler kurumun resmi internet sitesine çevrilmişti. 100 bin sosyal konutun sahibini bulacağı TOKİ kura çekilişi hakkında detaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte, TOKİ ne zaman açıklanıyor sorusuna cevaben bazı detaylar
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TOKİ kura sonuçları ve çekilişi hakkında detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından önceki gün erişime açıldı. 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin başvuru alan TOKİ, sosyal konut kura çekilişi sonrasında sözleşme aşamasına geçiş yapacak. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, en çok başvuru alınan İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için TOKİ kura çekiliş sonuçları hakkında merakla araştırılan tarih detayları
TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
15 Ocak tarihinde son başvuruları alınan TOKİ kurası için kura çekilişi, şubat ayı içerisinde çekilecek. Tam kura tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak.
Peki, TOKİ kura çekilişi neticesinde ev sahibi olan ödemeleri nasıl yapacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara başvuru bedelleri 2+1 daireler için 500 lira, 3+1 daireler için bin lira olarak belirlendi.
Başvurular, "şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 3 kategoride kabul edilecek. Projeye bugüne kadar 1 milyon 51 bin 66 kişinin başvurduğu belirtildi.
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TOKİ EVLERİ İÇİN ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nde konut finansmanı için vatandaşlara kamu bankalarının yanı sıra katılım bankaları da hizmet verecek.
TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde 16 Aralık 2019'da talepler alınmaya başlandı.
Başvuru süresi bugün dolacak projeye yoğun ilgi gösterildi. Kampanyaya en çok başvuru İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da yapıldı.
Türkiye genelindeki proje kapsamında vatandaşların konut finansmanı artık hem kamu hem de katılım bankaları tarafından sağlanacak.
Dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi 240 ay sabit taksitle ev sahibi olabilecek.
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TOKİ EVLERİ KİRAYA VERİLİR Mİ?
TOKİ'nin şartnamesine göre alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.
Standart konut projelerinde ise konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir.
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HER YIL 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU YAPILACAK
Her yıl 100 bin sosyal konut yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.