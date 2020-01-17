TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanıyor?

TOKİ kura sonuçları ve çekilişi hakkında detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından önceki gün erişime açıldı. 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin başvuru alan TOKİ, sosyal konut kura çekilişi sonrasında sözleşme aşamasına geçiş yapacak. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, en çok başvuru alınan İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için TOKİ kura çekiliş sonuçları hakkında merakla araştırılan tarih detayları



TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?



15 Ocak tarihinde son başvuruları alınan TOKİ kurası için kura çekilişi, şubat ayı içerisinde çekilecek. Tam kura tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak.



Peki, TOKİ kura çekilişi neticesinde ev sahibi olan ödemeleri nasıl yapacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler