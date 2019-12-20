TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için E-Devlet ile kolay başvuru imkanı! Evler nerede?
TOKİ sosyal konut başvurusu ile E-Devlet aracılığıyla işlemleri kabul etmeye devam ediyor. 81 ilde inşa edilen konutlar için ilk 3 günde toplam 130 bin kişinin başvuruda bulunduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 bin sosyal konut projesinin 1-1,5 yılda tamamlanacağını duyurdu. İşte, TOKİ'nin 100 bin sosyal konut proje başvurusu ve şartları hakkında detaylı bilgiler
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TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru süreci için işlemler alınmaya devam ediyor. TOKİ sosyal konut başvuru şartları kriterlerine uyan vatandaşların gerçekleştirebileceği 100 bin sosyal konut başvurusu, E-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Peki, TOKİ evleri nereye inşa edilecek? İşte, TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu ve şartları hakkında merak edilen bazı bilgiler
TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvurular 15 Ocak tarihine kadar devam edecek. Ankara, İstanbul ve birçok ilde inşa edilecek olan konutların yerleri de belli oldu. Peki, TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılacak ve 100 bin sosyal konut nerelerde yer alacak? İşte, o detaylar...Detayları görmek için sonraki sayfaya geçiniz...
Ardından TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için karşınıza çıkacak olan ekrandan, size uygun olan ildeki projeyi seçip, yanındaki başvur butonuna tıklayınız. BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
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TOKİ sosyal konut başvuru ekranında, ikinci aşamada başvuru şartlarını detaylarını okuyup sayfa altındaki onay kutucuğunu işaretlemeniz ve devam butonuna basmanız gerekmektedir.
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Konut tipi seçimi ekranında, TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin iki farklı tip konutu olan 2+1 ve 3+1 seçeneklerinden birisini seçiniz. 2+1'in başvuru ücreti 500 TL, 3+1'in başvuru ücreti ise 1000 TL'dir
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Sonraki aşamada konutunuzu seçtikten sonra sizden onay bilgisi beklenecek. E-Devlet internet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu için bu ekranın altında yer alan onay kutucuğu kritik bir önem arz edecek.
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Aşağıdaki "Başvur" düğmesine tıkladıktan sonra işlemin tamamlanması için başvuru bedelini ödemeniz gerekecektir. Bunun için Ziraat Bankası tarafından adınıza açılacak ve SMS ile size bildirilecek olan hesaba 1000 TL yatırmanız gerekecektir. Lütfen başvuru bedelini yatırırken hesabı kontrol ediniz ve başvuru bedelinin adınıza açılmış doğru hesaba yatırıldığından emin olunuz.
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Başvurunun tamamlanmasının ardından karşınıza şu mesaj çıkacaktır;"************ numaralı başvurunuz değerlendirilmek üzere TOKİ tarafından kaydedilmiştir. Başvurunuzun durumunu "Başvuru Listesi" sayfasından takip edebilirsiniz. Değerlendirme sonucu kısa mesaj ile telefonunuza gönderilecektir."
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SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI
TOKİ'nin inşa edeceği evler kategorilere ayrılacak. Buna göre;
1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri” 2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız” 3.Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımız” 4. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”
tanımlayacak ve evler bu kategorilere göre kuraya girecek.
Başvuru şartları ise şu şekilde olacak;
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Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)