TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için E-Devlet ile kolay başvuru imkanı! Evler nerede?

TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru süreci için işlemler alınmaya devam ediyor. TOKİ sosyal konut başvuru şartları kriterlerine uyan vatandaşların gerçekleştirebileceği 100 bin sosyal konut başvurusu, E-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Peki, TOKİ evleri nereye inşa edilecek? İşte, TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu ve şartları hakkında merak edilen bazı bilgiler



TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvurular 15 Ocak tarihine kadar devam edecek. Ankara, İstanbul ve birçok ilde inşa edilecek olan konutların yerleri de belli oldu. Peki, TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılacak ve 100 bin sosyal konut nerelerde yer alacak? İşte, o detaylar...Detayları görmek için sonraki sayfaya geçiniz...