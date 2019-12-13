TOKÄ° 100 bin sosyal konut projesi iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k konut stoÄŸu Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir gibi illerde bulunacak. 81 ilde gerÃ§ekleÅŸecek olan konut projesi iÃ§in ÅŸartlar Ã§ok Ã¶nemli olacak. ÅžartlarÄ± saÄŸlayan vatandaÅŸlar, TOKÄ° 100 bin sosyal konut baÅŸvuru Ã¼cretini yatÄ±rarak mÃ¼racaatÄ±nÄ± tamamlayabilecek. Peki, TOKÄ° 100 bin sosyal konut baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± neler olacak? Ä°ÅŸte, 2020 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilecek olan TOKÄ°'nin sosyal konut projesi hakkÄ±nda baÅŸvuru detaylarÄ± ve illerdeki konut sayÄ±larÄ±



TOKÄ°'NÄ°N 100 BÄ°N SOSYAL KONUTLARI KAÃ‡ ADET Ä°NÅžA EDÄ°LECEK?



Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda imzalanan protokolle birlikte baÅŸlayan TOKÄ°'nin 100 bin sosyal konut projesi, Ä°stanbul'da 10 bin, Ankara'da 4 bin, Ä°zmir'de 3 bin 500 olarak inÅŸa edilecek. Sosyal konut Ä°nÅŸa edilecek diÄŸer illerdeki sayÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek iÃ§in lÃ¼tfen gÃ¶rseli detaylÄ±ca inceleyiniz.



Peki, TOKÄ°'nin 100 bin sosyal konut projesinde baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± neler olacak? Ä°ÅŸte, o detaylar...