TOKÄ° 100 bin sosyal konut projesi hangi illerde kaç adet yapÄ±lacak? Ä°ÅŸte baÅŸvuru detaylarÄ±
TOKÄ° 100 bin sosyal konut projesi iÃ§in baÅŸvuru detaylarÄ± belli olmaya devam ediyor. TÃ¼rkiye'nin 81 ilinde gerÃ§ekleÅŸecek olan TOKÄ° sosyal konut projesi, illerin nÃ¼fusuna gÃ¶re deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterecek. BazÄ± illerde sosyal konut sayÄ±sÄ± 10 bini bulurken bazÄ± illerde ise nÃ¼fusa oranla 300 civarÄ± inÅŸa edilecek. Peki, TOKÄ° sosyal konut projesi baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± neler olacak ve projeler nerelerde inÅŸa edilecek? Ä°ÅŸte, TOKÄ° 100 bin sosyal konut baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± ve detaylÄ± bilgiler
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TOKÄ° 100 bin sosyal konut projesi iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k konut stoÄŸu Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir gibi illerde bulunacak. 81 ilde gerÃ§ekleÅŸecek olan konut projesi iÃ§in ÅŸartlar Ã§ok Ã¶nemli olacak. ÅžartlarÄ± saÄŸlayan vatandaÅŸlar, TOKÄ° 100 bin sosyal konut baÅŸvuru Ã¼cretini yatÄ±rarak mÃ¼racaatÄ±nÄ± tamamlayabilecek. Peki, TOKÄ° 100 bin sosyal konut baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± neler olacak? Ä°ÅŸte, 2020 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilecek olan TOKÄ°'nin sosyal konut projesi hakkÄ±nda baÅŸvuru detaylarÄ± ve illerdeki konut sayÄ±larÄ±
TOKÄ°'NÄ°N 100 BÄ°N SOSYAL KONUTLARI KAÃ‡ ADET Ä°NÅžA EDÄ°LECEK?
Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda imzalanan protokolle birlikte baÅŸlayan TOKÄ°'nin 100 bin sosyal konut projesi, Ä°stanbul'da 10 bin, Ankara'da 4 bin, Ä°zmir'de 3 bin 500 olarak inÅŸa edilecek. Sosyal konut Ä°nÅŸa edilecek diÄŸer illerdeki sayÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek iÃ§in lÃ¼tfen gÃ¶rseli detaylÄ±ca inceleyiniz.
Peki, TOKÄ°'nin 100 bin sosyal konut projesinde baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± neler olacak? Ä°ÅŸte, o detaylar...
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TOKÄ° 100 BÄ°N SOSYAL KONUT BAÅžVURU ÅžARTLARI NELERDÄ°R?
Ã–ÄŸrenilen bilgilere gÃ¶re aylÄ±k en fazla 5 bin 500 liralÄ±k aile gelirine sahip olan vatandaÅŸlarÄ±n baÅŸvurabileceÄŸi TOKÄ° sosyal konut projesi iÃ§in konut alÄ±nacak ilde en az 1 yÄ±l ikamet edilmesi, daha Ã¶nce TOKÄ°'den ev alÄ±nmamÄ±ÅŸ olunmamasÄ±, baÅŸvuran kiÅŸiye eÅŸine ve velayetindeki Ã§ocuklara ait tapu olmamasÄ± Ã¶nem arz edecek.
Ucuz toplu konut projeleri kapsamÄ±nda 100 bin sosyal konut inÅŸa edecek olan TOKÄ°, bu konutlarÄ± aylÄ±k 894 liradan baÅŸlayan taksitlerle satÄ±ÅŸa sunacak. 240 ay vadelik taksitler iÃ§in yÃ¼zde 10'luk bir peÅŸinat talep eden TOKÄ°, evleri 2+1 75-85 metrekare ve 3+1 100 metrekare olarak inÅŸa edecek.Â
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EVLER NE KADAR OLACAK?
TOKÄ°'nin inÅŸa edeceÄŸi 2+1 sosyal konutlar 140 ila 180 bin lira fiyat aralÄ±ÄŸÄ±nda, 3+1 konutlar ise 160 ila 210 bin lira fiyat aralÄ±ÄŸÄ±nda satÄ±ÅŸa sunulacak.
Kura sonucuna gÃ¶re ev almaya hak kazanan kiÅŸiler, yÃ¼zde 10'luk peÅŸinat Ã¶deyecek.
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HER BÃ–LGEYE FARKLI SOSYAL KONUTLAR Ä°NÅžA EDÄ°LECEKÂ
Sosyal konut projeleri, bÃ¶lgenin Ã¶zelliklerini ortaya koyacak.Â
Karadeniz BÃ¶lgesinde geleneksel yÄ±ÄŸma taÅŸ yapÄ±larÄ± andÄ±racak biÃ§imde cephede zemin kat taÅŸ kaplamalar, Ã¼st katlarda ahÅŸap hissi verecek kaplamalar ve eÄŸimli Ã§atÄ± saÃ§aklarÄ±nÄ± destekleyen nitelikte Karadeniz'e Ã¶zgÃ¼ yÃ¶resel ahÅŸap ve taÅŸ yapÄ± elemanlarÄ± karma biÃ§imde kullanÄ±lacak.
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Marmara BÃ¶lgesinde ise hem geleneksel hem de modern yapÄ±lar inÅŸa edilecek.
Egeâ€™nin geleneksel dokusuna uygun Ã§Ã¶zÃ¼mlemeler yer alacak.
Akdenizâ€™de ise iklimiyle barÄ±ÅŸÄ±k gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ± yansÄ±tacak canlÄ±lÄ±kta doku ve renkleriyle sade ve yalÄ±n cephe Ã§izgileri, yer yer teraslarÄ±yla geleneksel kemerli pencerelerle mimari kÃ¼ltÃ¼r yansÄ±tÄ±lacak.
Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lgesinde, kÄ±vrÄ±mlÄ± yollar, ÅŸirin sokaklar, ahÅŸap sÃ¼slemeler, bitiÅŸik dÃ¼zenli yapÄ±lar ve cumbalÄ± evleriyle mahalle kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ benimseten konutlar yapÄ±lacak.
DoÄŸu Anadoluâ€™da arazinin zor ÅŸartlarÄ±na cevap verebilecek nitelikte cephe unsurlarÄ±nÄ±n bÃ¶lgenin yapÄ±sÄ±na uygun malzemelerden seÃ§ilmesine Ã¶zen gÃ¶sterilecek.